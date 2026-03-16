五一恢復遊行？吳秋北：多元表達訴求　舉例高官探打工仔提升士氣

工聯會自2020年起停辦五一遊行。距離五一勞動節不足兩個月，工聯會會長吳秋北今日（16日）被問到會否恢復遊行，他稱會考慮合適彰顯勞工關注的活動方式，以不同形式表達訴求，又指近年工聯會活動多元，舉例高官探訪打工仔，都可提升生產力和士氣精神。



3月16日，工聯會舉行新春傳媒茶聚，出席的包括工聯會會長吳秋北。（何夏怡攝）

吳秋北：工聯會從沒忌諱勞工議題主張

工聯會舉行新春傳媒茶聚，吳秋北被問到今年會否秉承傳統，恢復五一遊行。他回應指，勞動節值得好好慶祝，以不同形式表達勞工的就業、安全等訴求，強調工聯會從來沒有忌諱和迴避這些議題，甚至更加關顧工友的訴求。

3月16日，工聯會舉行新春傳媒茶聚，出席的包括工聯會會長吳秋北。（何夏怡攝）

吳秋北又指，工聯會的五一活動很多元，譬如官員探訪打工仔，有助於生產力和士氣精神的提升，形容近年政府首長和高官都很重視，以及行業模範之星評選，也是對付出有擔當的打工仔的一種肯定方式。他強調，會考慮合適的彰顯打工仔關注的活動。

3月16日，工聯會舉行新春傳媒茶聚，出席的包括工聯會會長吳秋北。（何夏怡攝）

工聯會今年延續高官探訪打工仔活動

今年勞動節工聯會將推出一系列活動，勞工界立法會議員林偉江指，包括高官探訪打工仔。他稱兩年前已有邀請特首和高官探訪，去年有6名官員參與，今年希望邀請到司局長。

2025年5月1日，勞工及福利局局長孫玉菡探打工仔。（飲食業職工總會 ）

2025年5月1日，勞工及福利局局長孫玉菡探打工仔。（飲食業職工總會 ）

他又指，去年舉辦的行業模範之星評選活動，反應熱烈，有超過350名得獎者，今年會在五一前後舉辦。林偉江續指會重視對勞工倡議，比如勞動市場的職業培訓，希望減少人才和職位錯配，亦會關心強積金、平台工人保障等議題。