2026兩會｜工聯會建議增綠色能源供港　為北上養老市民提供監護人

2026年全國「兩會」將於3月4日起召開，工聯會全國人大與政協成員今日匯報重點關注議題及建議，包括深化香港與內地高鐵網絡的互聯互通、增加內地綠色能源供應比例以平抑香港電價、為對北上養老港人提設立監護人機制，以及推動大灣區專業和技術人才便利執業與就業措施等等。



工聯會會長吳秋北（中）、副會長馬光如（右）、理事長黃國匯報2026年全國「兩國」重點建議。（工聯會）

吳秋北建議增加高鐵直達班次及優化停靠網站

今年是國家「十五五」規劃開局之年，工聯會重點關注如何推動香港對接國家規劃、激發發展動能，促進灣區聯通發展。港區全國人大代表、工聯會會長吳秋北就香港高鐵融入國家鐵路網出三項建議：一是增開直達班次，優先加密短途路線，逐步實現每日多班次、常態化運營；二是優化停靠網站，擴大高鐵網路輻射效益；三是建立協調機制，定期分析香港西九龍站往來內地各城市的售票資料、客流趨勢及潛在需求，使高鐵運力配置能更靈活地回應市場變化。

此外，為切實解決香港碳排放問題，吳秋北建議可以從能源供應源頭着手，逐步提高內地綠色能源輸港比例，從而推動形成安全、穩定、價格合理且環保的電力供應格局。隨着政府正積極打造創新科技產業園區，對電力供應的穩定性、容量及成本控制有極高要求，吳秋北建議可研究增設深圳至北部都會區的跨境高壓輸電通道，提升區內科創創業發展的穩定電力供應配套。

黃國倡增加灣區執業認可清單的職業種類

全國政協提案委員會副主任、工聯會理事長黃國建議推動大灣區專業人才執業便利，增加執業認可清單中的職業資格種類，將職業地點範圍擴展至大灣區城市，充分發揮人才價值。同時，建立灣區統一技術等級體系，就部分重點領域，制訂具有灣區特色的「大灣區等級認證」，方便技術工人憑原有證書進行評定，促進人才跨境流動。

此外，黃國希望特區政府與內地部門共商方案，解決內地港人長者缺乏監護人而衍生的問題，例如資助本港非政府組織在大灣區內地城市設立服務中心，並委託其擔任監護人。黃國指出，現時大約10萬名長居廣東省的港人長者中，不乏居家的孤寡長者，他們因沒有親友作為監護人，難以入住當地養老院，而一旦患病或受傷入院，或會因沒有監護人簽名、作出醫療指示，因而影響救治。

馬光如建議設非遺文化推廣平台

全國政協委員、工聯會副會長兼秘書長馬光如重點關注弘揚非遺文化及香港創科教育發展。她提出兩方面的建議，包括建議設非遺文化推廣平台以弘揚非遺文化，以及建議推動灣區創新企業助力香港創科教育，包括建立內地企業與香港中小學的精準配對機制，提供資源協助香港中小學建構多元實踐場景，豐富學生科創體驗，等等。