過半政府停車場充電樁使用率為單位數　議員質疑浪費資源

立法會今日（15日）繼續舉行財委會特別會議。選委界議員陳紹雄提出，74個政府停車場當中，有39個停車場的電動車充電樁平均使用率為單位數字，直言「咁低嘅使用率都係浪費資源」，詢問政府是否有對策處理。



環境及生態局首席助理秘書長 (空氣質素政策 )梁偉文回應指，政府早前和營運商商討優化使用率，現已更為改用「按量收費」的形式，使營運商有更大誘因提高使用率。



郭芺蓉關注各區高速充電樁分布數目 促確保平均分配

民建聯新界西南議員郭芺蓉指，政府「高速充電鼓勵計劃」今年2月底已批出489支電動車高速充電樁，然而目前僅有20支投入服務，關注為何現在仍未落成。她又問到，政府會否就各區設置的電動車高速充電樁數量設下限，以確保資源平均分配。

梁偉文表示，計劃需要處理的問題包括土地、供電等問題，政府已要求申請人在批出資助後12個月內安裝好，並推出市面。他又稱，政府期望透過市場主導，由營運商按需求在合適地方安裝高速充電樁。

立法會議員陳凱欣。（資料圖片）

陳凱欣關注屋苑廚餘回收桶計劃去留

政府在2023年推出「私人屋苑智能廚餘回收桶試驗計劃」，為住戶數目達1,000戶或以上的私人屋苑提供為期兩年的資助，資助內容包括設置智能廚餘回收桶及維修保養服務。選委界議員陳凱欣提到，計劃即將屆滿，問到當局會否擔心未來有私營屋苑會歸還回收桶，影響日後回收量。

廚餘回收桶。（資料圖片／梁祖兒攝）

環保署副署長鄭健表示，今年上半年即將到期的14個屋苑當中，有不少已和政府確認會繼續，暫時不只有個別一至兩個屋苑表明不會使用智能廚餘回收桶，當局會繼續與屋苑商討。他又強調，智能回收桶的維護費每月約500至1,000元，以服務約500戶計算，平均每戶每月僅需一至兩元，住戶透過「綠綠賞」積分，已足以抵銷這筆開支。

民建聯新界北議員姚銘。（直播截圖）

姚銘質疑廚餘收集政策 「重公屋、輕私樓」

民建聯新界北議員姚銘表示，從廚餘收集點的覆蓋情況來看，似乎存在「重公屋、輕私樓」的現象，問到政府會否考慮將私人屋苑的智能廚餘回收桶，與公共屋邨作出同等處理，承擔其運營及維護成本，並進一步吸引更多私人屋苑參與計劃，持續鼓勵市民積極參與廚餘回收。鄭健強調在私人廚餘回收方面不會放軟手腳，會續擴展回收網絡，政府自去年10月將計劃申請門檻降至200戶，吸引新屋苑申請。