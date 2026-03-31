電動車一換一今日最後　油價飆疊加趕死線效應　車行稱日賣100輛

【財政預算案2026／電動車／一換一補貼】電動私家車首次登記稅寬減，包括「一換一」計劃今日（31日）屆滿後不再繼續，加上中東戰火導致國際油價波動，入油可能捱油下，不少市民近日「趕死線」購買電動車。



資深電動車代理商黃毅力今透露，上月26日、財政預算案宣布「一換一」不延長後翌日至今已售出逾2,000輛電動車，為往年業績的一半，過去一周每日更售出100輛，同事都忙於處理文件。「搏緊命！三個辦公室如同戰場一樣！」



他透露，由於有內地開廠的客戶趕不及回港處理文件手續，也有部份客戶填錯個人資料，估計未能在死線前完成購車程序，因此他正轉換策略，先以公司名義為200輛電動車出牌，待客戶回港後再過戶，否則待明日車價飆升後，客戶則失去購車意欲。



新一份財政預算案宣布，電動私家車的首次登記稅寬減，包括「一換一」計劃，3月31日屆滿後不再繼續。（資料圖片／黃寶瑩攝）

資深電動車代理商黃毅力。（資料圖片／黃寶瑩攝）

代理商︰過去一周市民「趕尾班車」每日售出100輛電動車

中東戰火導致國際油價飆升，本地車用燃油零售價升穿32元，駕駛電動車與燃油車的成本漸拉開差距。資深電動車代理商黃毅力今日（31日）表示，由2月26日（《財政預算案2026》公布不續登記稅寬減翌日）至今，已售出逾2,000輛電動車，為往年業績的一半，過去一周市民開始「趕尾班車」，每日更售出100輛。

黃毅力指，隨着死線逼近，公司辦公室桌上已鋪滿文件，形容情況「兵荒馬亂」。（黃毅力提供圖片）

黃毅力指，隨着死線逼近，公司辦公室桌上已鋪滿文件，形容情況「兵荒馬亂」。（黃毅力提供圖片）

處理文件時間緊逼 先以公司名義為200輛電動車出牌再過戶

黃毅力指出，隨着死線逼近，昨日同事為火速處理逾2,000份文件，趕往運輸署上牌，辦公室桌上已鋪滿文件，形容情況「兵荒馬亂」。惟有部份在內地開廠的客戶，趕不及回港處理簽署及蓋章等文件手續，也有部份客戶填錯個人資料，估計未能在死線前完成購車程序，因此他正轉換策略，先以公司名義為200輛電動車出牌，待客戶回港後再過戶。

搏緊命！三個辦公室如同戰場一樣！ 資深電動車代理商黃毅力

新一份財政預算案宣布，電動私家車的首次登記稅寬減，包括「一換一」計劃，3月31日屆滿後不再繼續。（資料圖片／黃寶瑩攝）

明起有車型由22.7萬加價至36.4萬 料客戶購車意欲大減

黃毅力解釋，若以GAC的車型AION V為例，4月1日前售227,460元，惟明日4月1日起因應政府新措施改為364,080元，即高出約60%，因此首次登記稅寬減屆滿後，客戶的購車意欲將會大減，惟「蟹貨」放在停車場也需要租金等成本，因此先由公司名義出牌，確保將存貨盡快賣光，對公司及客戶而言都是雙贏的辦法。