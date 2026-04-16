羅淑佩：深受夏寶龍講話啟發 將推抗戰、中華文化活動增國安意識
撰文：潘耀昇
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「全民國家安全教育日」開幕禮上，港澳辦主任夏寶龍表示沒有安全，一切都無從談起，只有守住安全底線，才能贏得發展，贏得未來。多名司局長先後發表活動後感，文化體育及旅遊局局長羅淑佩今天（16日）表示自己用心聆聽夏寶龍的講話，形容深受啟發。她說有安全穩定的環境，市民與旅客便能在多元的文化、體育及旅遊活動中感受香港活力與深厚的中華文化魅力，進一步樹立自覺維護國家安全的意識，今年局方將推出一系列抗戰歷史等相關的愛國主義教育的活動，提升市民對國家安全的意識。
推出的活動包括「中華文化節2026」、「中國通史系列」展覽，以及抗戰歷史紀錄片放映等，羅淑佩指可讓公眾深入了解抗戰歷史與中華文化的獨特內涵，進一步增強文化自信，薪火相傳愛國教育，提升市民對國家安全的意識。
她感謝夏寶龍關心香港，並指導與支持，提醒需要銘記香港得來不易的良好穩定局面，需要認識安全不是一勞永逸，要不斷增強維護國家安全的意識，持續築牢維護國家安全的屏障，共同把香港良好局面維護好、鞏固好、發展好。
她說在行政長官領導下，特區政府正全力全速制定香港首份五年規劃，將貫徹總體國家安全觀，統籌發展與安全，以高水平安全護航高質量發展。她說香港將深度參與大灣區建設，主動對接國家「十五五」規劃，確保香港充分融入和服務國家發展大局，開創「十五五」時期「一國兩制」事業新局面，為國家建設文化強國、體育強國、旅遊強國作出新的更大貢獻。
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