國安教育日｜夏寶龍講話全文：統籌發展和安全　開創新局面

今日（4月15日）是「全民國家安全教育日」，香港特別行政區維護國家安全委員會在會展舉辦「全民國家安全教育日」開幕典禮暨主題講座，中央港澳辦主任、國務院港澳辦主任夏寶龍以視頻方式出席開幕典禮並致辭，因應今年活動主題「統籌發展和安全，護航『十五五』新征程」，圍繞」以高水平安全護航香港由治及興」提出四個「需要」，包括要求香港搶抓百年變局下的戰略機遇，主動對接國家「十五五」規劃、加快推動高質量發展。



以下為夏寶龍講話全文。



2026年全民國家安全教育日開幕典禮暨主題講座在會展舉行。（直播截圖）

香港特別行政區行政長官李家超先生，女士們，先生們，朋友們：

大家上午好。今天是我國第11個全民國家安全教育日，主題是「統籌發展和安全，護航『十五五』新征程」。很高興以視頻方式出席香港特別行政區的活動。

習近平主席強調，「『十五五』時期是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期」，「要更加注重統籌發展和安全，通盤考慮內外部風險挑戰，健全國家安全體系，增強維護安全能力，以高效能治理促進高質量發展和高水平安全良性互動，以新安全格局保障新發展格局」。去年12月，習近平主席在聽取李家超行政長官述職時指出，「特別行政區政府要主動對接國家『十五五』規劃，堅持和完善行政主導，扎實推動經濟高質量發展，深度參與粵港澳大灣區建設，更好融入和服務國家發展大局」。習近平主席這些重要論述，深刻闡述了「十五五」時期的重要地位，深刻揭示了發展和安全是一體之兩翼、辯證統一的關係，為香港未來發展指明了前進方向、為「一國兩制」實踐行穩致遠提供了根本遵循。

2026年4月15日，港澳辦主任夏寶龍以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表主旨演講。（直播截圖）

下面，我就學習貫徹習近平主席重要講話精神，統籌發展和安全，以高水平安全護航香港由治及興，開創「十五五」時期「一國兩制」事業新局面，談幾點意見，和大家交流。

第一，以高水平安全護航香港由治及興，需要深刻理解香港從由亂到治走向由治及興的內在邏輯，倍加珍惜來之不易的良好局面。香港回歸以來的實踐證明，安全是香港繁榮穩定的基石、須臾不可離。這個道理，大家歷經香港由亂到治，應該有着更深的體悟。「修例風波」的時候，「港獨」猖獗、「黑暴」肆虐、「攬炒」橫行，整個香港被破壞得面目全非，香港市民連基本的人身安全都得不到保障。那種場景令很多市民至今都心有餘悸，教訓深刻，不能忘記。正是在這樣的危急形勢下，香港國安法等一系列維護國家安全的法律制度相繼出台，香港特別行政區維護國家安全委員會、駐港國家安全公署等專門機構先後設立，構建起了香港新安全格局的「四梁八柱」，香港維護國家安全工作取得歷史性成就、發生歷史性變革。

有了新安全格局的保障，反中亂港頭目被依法嚴懲，反中亂港組織作鳥獸散，香港重新成為全球最安全的城市之一；有了新安全格局的保障，香港營商環境越來越好、各國投資者紛至遝來，2025年經濟自由度蟬聯全球第一，港股IPO募資規模同比增長兩倍、位居全球第一；有了新安全格局的保障，「一國兩制」的強大生命力和優越性得到充分彰顯，香港市民的福祉和各國投資者的利益得到更好維護。香港從由亂到治走向由治及興的歷程深刻昭示我們：有安全才有發展，沒有安全一切都無從談起，只有守住安全底線，才能贏得發展、贏得未來。香港有今天的局面殊為不易。希望大家不斷增強維護國家安全的意識，持續築牢維護國家安全的屏障，共同把香港良好局面維護好、鞏固好、發展好。

2026年4月15日，港澳辦主任夏寶龍以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表主旨演講。（直播截圖）

第二，以高水平安全護航香港由治及興，需要清醒認識安全不是一勞永逸的，對影響香港繁榮穩定的各種風險隱患時刻保持警惕。安全是一個動態發展的過程，一時的安全不等於永遠的安全，現在的安全不等於今後的安全。國務院新聞辦公室今年2月10日發布《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書，全面回顧了香港維護國家安全的實踐歷程，深刻分析了香港維護國家安全的形勢和任務，就是提醒大家要居安思危。大埔火災發生後，一些別有用心的人把災情政治化，妄圖「以災亂港」，再一次告訴我們，香港由治及興道路上還會有各種風險挑戰。

我們要強化底線思維，時刻提高警惕。反中亂港分子還在處心積慮地伺機反撲，我們絕不允許他們把已經恢復安寧的香港再搞亂。大家要警惕外部勢力插手干預的風險，他們「以港遏華」圖謀不會改變，肆意抹黑香港、攻擊「一國兩制」，不斷唱衰香港，凡此種種都要予以堅決回擊。大家要警惕地緣政治帶來的風險，當今世界地緣衝突頻發突發，對香港可能造成一定影響，要做好充足的應對準備，堅定維護香港和香港同胞的利益，祖國永遠是香港的堅強後盾。大家要警惕公共安全領域存在的風險，對自然災害、事故災難、網絡攻擊、暴恐襲擊等各種風險加強防範，完善社會治理體系，織密織牢全方位、立體化的公共安全網，不斷增強香港廣大市民的獲得感、幸福感、安全感。

2026年全民國家安全教育日開幕典禮在會展舉行。（直播截圖）

第三，以高水平安全護航香港由治及興，需要搶抓百年變局下的戰略機遇，主動對接國家「十五五」規劃、加快推動香港高質量發展。當前，世界之變、時代之變、歷史之變，正以前所未有的方式展開。放眼世界，在動盪不安的局勢中，中國已成為世界經濟增長的主要穩定器和動力源。國家「十五五」規劃，擘畫了中國未來發展藍圖，也向世界提供了一份「機遇清單」。國家戰略加持與粵港澳大灣區融合提速，為香港提供了重大機遇，打開了發展新空間。

香港背靠祖國、聯通世界，向國際社會提供了安全、穩定、可預期的投資環境。香港是「安全港」，「安全港」就是「發展港」。安全已成為香港發展的優勢。在「十五五」新征程上，香港要順應時代潮流，主動識變應變求變，在變局中開新局，以香港所長服務國家所需，加快推動香港由治及興。要着力強化規劃引領。特區政府主動對接國家「十五五」規劃，將制定首個五年規劃，很有意義。規劃應具有科學性和前瞻性，突出北部都會區這個重點，以教育和科技為引擎，推動產學研協同和教育科技人才一體化發展，注重專案支撐，積極培育發展新平臺、新動能。要着力鞏固提升傳統優勢。香港很多傳統產業在全球具有很強的競爭力，要進一步做好鞏固提升的文章。要更好發揮香港國際金融中心地位在國家金融體系發展中的作用；加快推進香港國際航運中心發展，提升高端航運服務水準；充分發揮香港國際貿易中心地位優勢，加快發展高增值供應鏈服務，向高附加值領域轉型升級。要着力推進科技創新。香港是全球唯一擁有5所世界百強大學的城市，科技創新的實力很強。要強化國際高等教育樞紐，加快建設國際創新科技中心，以科技創新引領新質生產力發展，以數字化、網絡化、智能化拓展產業發展新空間。

第四，以高水平安全護航香港由治及興，需要全社會共同努力和守護，匯聚共建美好香港的磅礴力量。香港是大家共同的家園，建設美好香港是大家共同的責任。「上下同欲者勝」。在「十五五」新征程上，只要全體香港市民心往一處想、勁往一處使，就能守護好香港的安全穩定，就能鞏固好香港繁榮發展的態勢，共同續寫獅子山下新傳奇。

相信特區政府一定會切實履行好「當家人」和「第一責任人」的職責，更好統籌發展「第一要務」和安全「頭等大事」，集眾人之智編制實施好首個五年規劃，把高效市場和有為政府更好結合起來，切實解決改革發展中的矛盾和問題，以更有力舉措推動香港由治及興。相信立法、司法機關一定會自覺尊重和維護行政主導，與行政機關各司其職、各負其責、協作配合，為「十五五」時期香港高質量發展提供有力法治保障。

希望工商界和企業家當好推動香港經濟發展的主力軍，積極做香港五年規劃的支持者、實踐者，在大力投資創新科技、推動北部都會區建設等方面走在前，勇擔社會責任，主動把自身發展融入美好香港建設、融入國家發展大局，以實際行動詮釋愛國愛港。希望各大高校充分發揮香港教育品牌優勢和國際化特色，主動對接國家戰略，聚焦前沿科技研發，引進和培養國家和香港急需的各類人才，打造國際高端人才集聚高地，把科研人才優勢轉化為高質量發展的實效。希望社會各界全力支持行政長官和特區政府依法施政，不斷凝聚主動對接國家「十五五」規劃、建設美好香港的共識，集中精力拼經濟、謀發展、惠民生，推動香港在強國建設、民族復興偉業中發揮更大作用、實現更好發展。希望廣大青年把握「十五五」時期國家和香港發展的重大機遇，在積極參與粵港澳大灣區、北部都會區建設等熱潮中逐夢打拼，以青春之我、奮鬥之我書寫精彩人生，在建設強大祖國和美好香港的廣闊天地中綻放青春光彩。

女士們、先生們、朋友們！

騏驥馳騁，未來可期。香港迎來了發展的最好時期。在「十五五」新征程上，有偉大祖國的堅強後盾，有全體香港市民的團結奮鬥，有高水平安全的保駕護航，香港高質量發展必將欣欣向榮、蒸蒸日上，「一國兩制」實踐必將越走越穩、越走越好！