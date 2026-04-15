宏福苑｜夏寶龍：別有用心人把災情政治化　加強防範事故災難風險

「全民國家安全教育日」開幕典禮暨主題講座今日（15日）舉辦，港澳辦主任夏寶龍以視像形式致辭。他提到發生於去年11月的大埔宏福苑火災，稱有別有用心者將災情政治化，妄圖以災亂港，強調反中亂港分子仍處心積慮地伺機反撲，抹黑香港、攻擊「一國兩制」，必須堅決反擊。他說要警惕加強防範公共安全領域存在的風險，包括自然災害、事故災難、網絡攻擊、暴恐襲擊等，增強市民獲得感、幸福感、安全感。



2026年全民國家安全教育日開幕典禮暨主題講座在會展舉行。（直播截圖）

2026年4月15日，港澳辦主任夏寶龍以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表主旨演講。（直播截圖）

夏寶龍：宏福苑災情被政治化 亂港分子伺機反撲

夏寶龍致辭時強調，必須清醒認識安全並非一勞永逸，要對影響香港繁榮穩定的各種風險隱患，時刻保持警惕。他強調，安全是一個動態發展的過程，一時的安全不等於永遠的安全，現在的安全不等於今後的安全。

大埔火災發生後，一些別有用心的人把災情政治化，妄圖「以災亂港」。再一次告訴我們，香港由治及興道路上還會有各種風險挑戰。 港澳辦主任夏寶龍

2026年4月15日，港澳辦主任夏寶龍以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表主旨演講。（直播截圖）

他回顧大埔宏福苑火災，認為有別有用心的人把災情政治化，妄圖「以災亂港」，形容香港由治及興道路上還會有各種風險挑戰。他指，反中亂港分子還在處心積慮地伺機反撲，呼籲警惕外部勢力插手干預的風險，指他們「以港遏華」圖謀不會改變，肆意抹黑香港、攻擊「一國兩制」，不斷唱衰香港，必須堅決回擊。

有安全才有發展，沒有安全一切都無從談起，只有守住安全底線，才能贏得發展、贏得未來。 港澳辦主任夏寶龍

2026年4月15日，港澳辦主任夏寶龍以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表主旨演講。（直播截圖）

大家要警惕地緣政治帶來的風險，當今世界地緣衝突頻發突發，對香港可能造成一定影響，要做好充足的應對準備，堅定維護香港和香港同胞的利益，祖國永遠是香港的堅強後盾。 港澳辦主任夏寶龍

夏寶龍：加強防範「事故災難」風險

夏寶龍亦提到，當今世界地緣衝突頻發突發，對香港可能造成一定影響，要做好充足的應對準備，堅定維護香港和香港同胞的利益，祖國永遠是香港的堅強後盾。

大家要警惕公共安全領域存在的風險，對自然災害、事故災難、網絡攻擊、暴恐襲擊等各種風險加強防範，完善社會治理體系，織密織牢全方位、立體化的公共安全網，不斷增強香港廣大市民的獲得感、幸福感、安全感。 港澳辦主任夏寶龍

他呼籲各界警惕公共安全領域存在的風險，完善社會治理體系，織密織牢全方位、立體化的公共安全網，不斷增強香港廣大市民的獲得感、幸福感、安全感。