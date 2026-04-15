北都︱夏寶龍：希望工商企業家「走在前」推動建設　勇擔社會責任

中央多次提醒特區政府全速發展北部都會區。港澳辦主任夏寶龍今日（15日）在「全民國家安全教育日」開幕典禮致辭時，亦提到北都。他表明希望工商界和企業家在大力投資創新科技、推動北都建設等方面「走在前」，並支持香港首個「五年規劃」，以實際行動詮釋愛國愛港。



夏寶龍又寄望特區政府一定切實履行好「當家人」和「第一責任人」的職責，更好統籌發展「第一要務」和安全「頭等大事」，集眾人之智編制實施好首個五年規劃。



2026年全民國家安全教育日開幕典禮在會展舉行。（直播截圖）

2026年4月15日，港澳辦主任夏寶龍以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表主旨演講。（直播截圖）

籲工商企業家勇擔社會責任 「走在前」推動北都建設

夏寶龍致辭時提出對高水平護航香港「由治及興」的四點意見，指全社會要共同努力和守護香港，包括工商界和企業家當好推動香港經濟發展的主力軍，積極做香港五年規劃的支持者、實踐者，在大力投資創新科技、推動北都建設等方面「走在前」。

希望工商界和企業家當好推動香港經濟發展的主力軍，積極做香港五年規劃的支持者、實踐者，在大力投資創新科技、推動北部都會區建設等方面走在前，勇擔社會責任，主動把自身發展融入美好香港建設、融入國家發展大局，以實際行動詮釋愛國愛港。 港澳辦主任夏寶龍

夏寶龍呼籲工商界和企業家勇擔社會責任，主動把自身發展融入美好香港建設、融入國家發展大局，以實際行動詮釋愛國愛港。他希望社會各界全力支持行政長官和特區政府依法施政，不斷凝聚主動對接國家「十五五」規劃、建設美好香港的共識，集中精力拚經濟、謀發展、惠民生，推動香港在強國建設、民族復興偉業中發揮更大作用、實現更好發展。

2026年4月15日，港澳辦主任夏寶龍以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表主旨演講。（直播截圖）

寄語青年在北都建設熱潮中打拼

夏寶龍亦寄語青年，希望他們把握「十五五」時期國家和香港發展的重大機遇，在積極參與粵港澳大灣區、北部都會區建設等熱潮中逐夢打拚。「以青春之我、奮鬥之我書寫精彩人生，在建設強大祖國和美好香港的廣闊天地中綻放青春光彩。」

夏寶龍亦寄語青年，希望他們把握「十五五」時期國家和香港發展的重大機遇。（港澳辦）

把科研人才優勢轉化為高質量發展的實效

他希望各大高校充分發揮香港教育品牌優勢和國際化特色，主動對接國家戰略，聚焦前沿科技研發，引進和培養國家和香港急需的各類人才，打造國際高端人才集聚高地，把科研人才優勢轉化為高質量發展的實效。

2026年4月15日，港澳辦主任夏寶龍以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表主旨演講。（楊凱力攝）

寄望特區政府實施好首個五年規劃

夏寶龍寄望特區政府一定切實履行好「當家人」和「第一責任人」的職責，更好統籌發展「第一要務」和安全「頭等大事」，集眾人之智編制實施好首個五年規劃，把高效市場和有為政府更好結合起來，切實解決改革發展中的矛盾和問題，以更有力舉措推動香港由治及興。他相信立法、司法機關一定會自覺尊重和維護行政主導，與行政機關各司其職、各負其責、協作配合，為「十五五」時期香港高質量發展提供有力法治保障。