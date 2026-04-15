拆局｜夏寶龍提三着力二相信四希望　督促香港交發展答卷

2026年「全民國家安全教育日」開幕典禮今日（4月15日）舉行，港澳辦主任夏寶龍連續第四年發表主題致辭。因應今年活動主題「統籌發展和安全，護航『十五五』新征程」，夏寶龍的講話緊扣「以高水平安全護航香港由治及興」，明確提出了四個「需要」，既對香港安安形勢作了最新研判，更對特區政府在「十五五」開局之際，如何做好「發展」這篇大文章下達了具體執行指引。



夏寶龍在講話中以三個「着力」對香港如何對接「十五五」、加快高質量發展點出重點，結合他剛在半個月內分兩次走訪粵港澳大灣區六個內地城市，特區多名主要官員分別北上陪同其調研來看，中央對香港「謀發展」的期盼已從耳提面命式宣導，升級為「手把手」的督戰。



2026年「全民國家安全教育日」開幕典禮在會展舉行，港澳辦主任夏寶龍發表主題致辭。（湯致遠攝）

以高水平安全護航由治及興 夏寶龍提出四個「需要」

與往年相似，夏寶龍今日的致辭，先對香港的國安局面與所面對挑戰作出研判。他提出的四個「需要」中，前兩項便聚焦於安全，敦促香港倍加珍惜來之不易的良好局面，並且要清醒認識安全不是一勞永逸的，對影響香港繁榮穩定的各種風險隱患必須時刻保持警惕。

夏寶龍列舉香港重返全球最安全城市之一、經濟自由度蟬聯第一、港股IPO規模重回榜首等實績，印證「有安全才有發展」的道理。然而，中央的視角顯然並不停留在傳統的政治安全層面。夏寶龍特別點出，安全是一個動態發展的過程。他不僅提醒要警惕外部勢力「以港遏華」的圖謀和地緣政治衝突帶來的風險，更表明要警惕公共安全領域存在的風險，這與他在去年國安法五周年論壇上強調的「統籌好外部安全和內部安全」一脈相承。

對特區政府而言，這意味着維護國家安全並非僅僅依靠警隊等傳統治安部門，而是需要整個管治體系提升社會治理能力，織好全面的公共安全網。畢竟，前車可鑑，施政的任何短板、民生積怨的任何爆發點，都可能演化為社會整體的安全危機。

提升治理效能，本身就是維護國家安全的重要一環。

香港要在變局中開新局 須作科學及前睇規劃

今年國安教育日主題為「主動對接『十五五』規劃，統籌發展和安全」，夏寶龍提出的第三個「需要」，直接呼應這個主題，可以說是整篇講話的「戲肉」所在。他強調，國家戰略加持與粵港澳大灣區融合提速，為香港提供了重大機遇，打開了發展新空間。

「十五五」規劃綱要把香港建設北部都會區首度列入國家發展戰略文件，夏寶龍的講話亦清晰突顯香港做好北都發展的必要性。他用三個「着力」概括香港如何「在變局中開新局」，等同於為特區政府開出了一份具體的執行清單。

第一個「着力」是強化規劃引領。特區政府正密鑼緊鼓制定首個五年規劃，夏寶龍表明，規劃應具科學性和前瞻性，突出北部都會區這個重點。中央做規劃重視「頂層設計」，要求具備長遠目標，特區政府的首個五年規劃，成為檢驗它否真正具備「規劃引領」能力的試金石。

另外兩個「着力」分別是鞏固提升傳統優勢與推進科技創新。夏寶龍提出的具體要求，均對應「十五五」規劃綱要提及的香港發展定位。

半個月內兩度調研大灣區 為香港融入國家大局指路

如果說講話是理論層面的定調，那麼夏寶龍近期的行程就是實踐層面的「督戰」。在3月下旬至4月上旬的短短半個月內，夏寶龍先後兩次赴粵港澳大灣區調研，踏足廣州、肇慶、佛山、深圳、東莞、惠州六市。兩次調研的部分行程均有特區主要陪同，其中在第二次調研期間，至少六名香港主要官員，分別北上陪同夏寶龍調研。

中央大員在內地調研，特區相關範疇的決策局長「過河」陪同，視察醫院、資本機構、證券交易所、空港中心、機器人產業基地及大學研究院，這種安排是過去罕見的，它當然不會只是為了「增進交流」，更是親自為香港官員「指路」，要求他們實地看清國家發展的最新態勢，在為香港作政策規劃時直接對接。

香港與國家發展大局的關係已不僅僅是「融入」，還要「服務」。「融入」並非單向的服從，中央的要求很清晰，香港需要發揮「一國兩制」優勢，在貢獻國家發展與推動自身發展兩方面取得共贏，「服務」正是對此作出更清晰的說明。夏寶龍帶着香港官員，有針對性地考察大灣區實體項目，潛台詞非常明確：對接「十五五」規劃不能只停留在文件和口號上，必須落實到具體的產業、資金、技術和人才的互聯互通上。

中央的急迫感躍然紙上，香港已經沒有時間再慢慢「摸着石頭過河」，必須快馬加鞭，以實際行動展現治理效能。

2026年「全民國家安全教育日」開幕典禮在會展舉行，行政長官李家超致辭。（湯致遠攝）

再促特區政府做好當家人 向全社會發動員令

夏寶龍提出的第四個「需要」是匯聚共建美好香港的力量，這是向香港全社會發出發展的動員令。他首先重申，相信特區政府會切實履行「當家人」和「第一責任人」職責，相信立法、司法機關會自覺維護行政主導，繼而向社會關鍵持份者，包括工商界和企業家、各大高校、社會各界與廣大青年，分別提出「希望」。

無論是「着力」還是「希望」，最終都要落實到特區整體治理效能之上。夏寶龍在講話中再次提醒治港者把高效市場和有為政府更好結合起來，切實解決改革發展中的矛盾和問題。在「愛國者治港」全面落實、立法會與政府形成良性互動的今天，特區政府已經擁有了前所未有的施政空間。如果深層次矛盾依然無法破解，經濟轉型依然遲緩，那麼問題只能歸結為管治團隊的執行力不足。

今年1月，夏寶龍在北京出席專題研討會時，曾集中論述香港如何實踐行政主導，當時他明確指出，「堅持」是底線，「完善」才是目標。特區政府能否真正發揮「有為政府」的作用，敢於對既得利益集團動真格？公務員體系能否成為積極的「破局者」？這將是檢驗行政主導是否真正得到「完善」的核心標準。

2026年「全民國家安全教育日」開幕典禮在會展舉行。（湯致遠攝）

「騏驥馳騁，未來可期」。夏寶龍在今天的致辭中用這八個字開啟結語。騏驥馳騁是今年（馬年）央視春晚的吉祥物組合，寓意如駿馬般昂揚奮進。近年來，中央透過一系列發展戰略，為香港定調了新的發展格局，在「十五五」的新征程上，治港者的考核標準已徹底轉變為「實績論英雄」。特區政府能否將宏大的國家規劃轉化為市民看得見、摸得着的獲得感與幸福感？這份答卷，七百萬香港市民在看，中央也在拭目以待。