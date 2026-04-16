江旻憓冀政府支援退役運動員轉型　羅淑佩：江議員是成功例子

立法會特別財委會今日（16日）討論文化體育及旅遊領域，旅遊界議員江旻憓「跨界」關注退役運動員轉型計劃。她詢問文化體育及旅遊局，會否為想跨界別發展的退役運動員，提供針對性支援。



局長羅淑佩稱，「江議員係一個成功轉型嘅好好例子」，表示今年預留2,000萬元作為退役運動員轉型資助，強調不會限定他們只能從事體育行業。



另外，早前預算案提出將取消有22年歷史的「幻彩詠香江」燈光音樂匯演，羅淑佩今日公布將於今年第四季取消。



江旻憓詢問政府會否針對性地支援他們轉型，「令佢地有信心同埋勇氣去發展體育產業以外嘅『第二事業』」。（立法會直播）

江旻憓提問後申報利益「我都係退役運動員」引發一片笑聲

從「劍后」、劍擊運動員轉型為立法會議員的江旻憓，今日為退役運動員發聲，詢問政府會否針對性地支援他們轉型，「令佢地有信心同埋勇氣去發展體育產業以外嘅『第二事業』」。

江旻憓提問後不忘利益申報，笑言「我都係退役運動員」，引發現場一片善意笑聲，羅淑佩更笑稱想幫她申報，「江議員係一個成功轉型嘅好好例子。」

羅淑佩指今年預留了2,000萬元，資助退役運動員學習或工作。（立法會直播）

羅淑佩：預留2000萬資助退役運動員學習或工作

羅淑佩隨後回應，今年預留了2,000萬元，資助退役運動員學習或工作，形容政府沒有限定退役運動員一定要從事體育行業，有部分人投身教育行業、紀律部隊、保險業。她強調對運動員的支援很重要，希望令他們在運動高峰生涯時全身心投入訓練和比賽。

姚柏良關注，預算案所指將被「光影巡禮」匯演取代的「幻彩詠香江」究竟何時落幕，且會否設過渡期。（資料圖片/立法會直播）

「幻彩詠香江」今年第四季取消 羅淑佩着旅發局考慮如何妥善地告別

選委界議員姚柏良關注，預算案所指將被「光影巡禮」匯演取代的「幻彩詠香江」究竟何時落幕，且會否設過渡期，即仍保留「幻彩詠香江」，直至「光影巡禮」完全成功再取消。

旅發局將推出以光影巡禮為主題的全新表演，取代「幻彩詠香江」。（資料圖片/梁偉權攝）

羅淑佩表示，服務香港20多年的「幻彩詠香江」將在今年第四季落幕，會請旅發局思考，如何妥善地與「幻彩詠香江」告別。不過她表示不會保留該節目，「如果新嘅『光影匯演』竟然唔夠吸引，要『幻彩詠香江』頂檔，我哋就非常失敗，不如好好告別，開新一頁。」