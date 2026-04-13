葉劉觀察江旻憓趨低調擺脫話題　無意提點、隨緣見面｜政・直說

「微笑劍后」江旻憓「空降」旅遊界，取得131票當選今屆立法會議員。上任後成為社會焦點，由表情、發言、以至採用的手機殼款式也受報道關注。與江旻憓同屬校友的新民黨主席葉劉淑儀接受《香港01》節目《政・直說》專訪時表示，觀察到江旻憓近期轉趨低調，「睇佢個樣係想擺脫呢啲話題，做個真正盡職嘅議員」，目前未有機會與對方見面，惟相信很多人幫助她，自己不用提點。



江旻憓於巴黎奧運奪金。（袁志浩攝）

2025年11月3日，奧運女子重劍金牌得主江旻憓報名參選第八屆立法會，競逐功能界別旅遊界議席。（廖雁雄攝）

江旻憓由劍擊港隊變成旅遊界議員

江旻憓在巴黎奧運會勇奪金牌回港後，告別全職劍擊運動員生涯，前年加入香港賽馬會出任對外事務經理，至去年參選立法會旅遊界，主打「賽馬旅遊」闡述與旅遊界的聯繫，最終以131票力壓僅23票的對手觀塘區議員兼旅遊及科技公司董事馬軼超，當選新一屆立法會旅遊界議員，如今轉任馬會顧問。

2026年1月1日，江旻憓宣誓就任第八屆立法會議員。（夏家朗攝）

巴黎奧運女子劍擊金牌得主江旻憓以131票當選旅遊界立法會議員。（梁鵬威攝）

2014年11月，江旻憓拜訪葉劉淑儀。（葉劉淑儀Facebook相片）

江旻憓仍是學生時，曾到立法會辦公室與葉劉淑儀合照，惟之後雙方已未有來往，只是校友身份。

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀接受《香港01》節目《政・直說》主持潘耀昇專訪。（香港01）

葉劉觀察江旻憓趨低調擺脫話題

縱橫政壇半世紀、出任四屆立法會議員的葉劉淑儀接受《香港01》節目《政・直說》專訪時，被問到江旻憓去年上榜成為Google熱搜話題人物，對她孰好孰壞、有何提點，她表示觀察到江旻憓作風有變。

佢好似近嚟盡量低調，睇佢個樣自己想擺脫呢啲話題，做個真正盡職嘅議員，我就冇乜機會同佢傾過偈。 葉劉淑儀

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀接受《香港01》節目《政・直講》專訪，與主持潘耀昇討論宏福苑火災獨立委員會揭示的問題。（香港01）

無意特別提點隨緣見面

至於是否想有機會與江旻憓見面聊天，葉劉淑儀表示「隨緣啦」，相信江旻憓不用自己提點，很多人幫助她。

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀接受《香港01》專訪。（鄭子峰攝）

法律碩士論文受熱烈討論 葉劉曾為江旻憓發聲

葉劉淑儀2024年曾經隔空為江旻憓發聲，當時網上流出一篇江旻憓在中國人民大學撰寫的法律碩士論文，引起社會熱烈討論。當時葉劉表示江旻憓的個人、政治立場、甚至作為奧運選手的成就受猛烈攻擊，形容「這些令人作嘔的攻擊」似乎來自流亡港人，批評他們為了逃避法律後果逃往海外是膽小鬼。

她形容卑鄙的流亡者沒有成就可言，只擅長對真正有貢獻的人大喊大叫，對無原則的外國政客拍馬屁，抓住「中國威脅」等煽動性問題來博取政治分。