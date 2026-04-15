十五五規劃｜李家超：香港未來責任大、任務重　年內完成五年規劃

今年是「十五五」規劃的開局之年，港澳辦主任夏寶龍寄望港府編好規劃，集眾人之智更好統籌發展。行政長官李家超表示，香港「未來的責任大、任務重」，會主動對接「十五五」，並將於今年內制定首個五年規劃，為香港社會經濟、民生發展提供明確指引。



李家超：香港未來責任大、任務重

李家超在「全民國家安全教育日」開幕典禮暨主題講座致辭時表示，香港會主動對接「十五五」規劃，進一步深化改革。「十五五」提出，香港要鞏固提升建設十個中心、兩樞紐、一個生態圈、一個都會區，和一個高地要求，認為香港「未來的責任大、任務重」。

15個政策局成立編制小組 年內完成制定香港五年規劃

他續指，香港會制定首個五年規劃，政府15個政策局已分別成立編制小組，當局會在今年內完成制定，為香港社會經濟、民生發展提供明確指引，團結社會各界，共同推動香港融入和服務國家發展大局。