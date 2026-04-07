特首有無欠過功課？　小學生問刁鑽問題　李家超：我超級勤力

行政長官李家超上周到訪小學，視察「在校課後託管服務計劃」運作情況，其間與多名學生及家長交流，有小學生直言不諱，問「特首有冇欠過功課」，李家超從容回答稱自己「超級勤力」，



李家超在視察後表示，喜見課後託管計劃成效理想，會研究進一步拓展，讓更多家庭受惠。



行政長官李家超日前到訪一所小學，與學生一同製作復活蛋，並視察「在校課後託管服務計劃」運作情況。(李家超FB)

視察小學遇刁鑽問題 李家超自言「嫌啲功課唔夠」

李家超今日（4月7日）在社交平台發布短片，披露視察當日的花絮，形容自己被小學生問了一個刁鑽問題。

當時，一名小學男生對着特首稱：「我有一個問題，你有冇久過功課？」在場人士聽到這個直率問題，紛紛會心大笑，李家超則神情自若接過話題，先是反問「欠功課？」再從容回答稱自己不僅不會欠交功課，還會主動找更更多練習來做。

欠功課？我超級勤力。我嫌啲功課唔夠，我自己搵嘢嚟做。 行政長官李家超

與學生製作復活蛋迎佳節 了解課後託管服務運作

李家超上周六在社交平台發文指，日前與教育局局長蔡若蓮及勞工及福利局局長孫玉菡到訪九龍城區一間小學，與同學們一起迎接復活節假期來臨。他跟學生一同製作復活蛋，並視察該校夥拍非政府機構推行「在校課後託管服務計劃」的實行情況。

李家超稱，對於計劃為學生及家長在經濟、學業或家庭上帶來莫大裨益，深感欣慰。他透露，政府委託的大學研究團隊所進行的評估結果同樣反映計劃已達到其關鍵績效指標，個別指標更超預期，他會與團隊研究將計劃進一步擴展，以充分利用資源，讓更多家庭受惠。

特區政府自2023/24學年起推行課後託管服務計劃，由學校提供場地、關愛基金提供資金，委聘非政府機構負責營辦，讓有需要的小學生在課後留校接受託管及學習支援，方便家長外出工作。去年《施政報告》提出進一步優化計劃，取消名額上限。截至上月已有逾200間小學參加，提供超過10500個名額。