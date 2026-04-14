李家超︰環球動盪突顯本港安全港角色　中資AI等科企提供投資機遇

特首李家超在出席滙豐全球峰會時表示，面對目前地緣政治動盪，環球前景未明，更突顯香港的價值。穩定性、確定性及信任是香港的天然根基，並總是能夠反彈及變得更強勁。一國兩制令香港能夠享有自由資金流動，並連接中國及國際。



IPO集資額逾140億美元 全球第一

他指出香港在國際排名方面也名列前三，包括在金融科技以及投資管理。港股去年有不錯表現，新股集資排名更是稱冠。同時，單一家族辦公室數目也已超越3,380家，較過去兩年增逾25%。

李家超指出，表示踏入第二季，中東衝突等令外圍環境持續複雜及波動，但香港金融市場仍有不錯表現。（顧慧宇攝）

他表示踏入第二季，中東衝突等令外圍環境持續複雜及波動，但香港金融市場仍有不錯表現。3月港股每日交易額按年增8%至390億美元，截至3月底時整體新股集資超過140億美元，國際排名第一。

目前申請上市宗數逾500宗

李家超亦指出，國家十五五規劃繼續支持香港發展為國家金融及貿易中心，在環球混亂中，投資者也視香港為安全港。中國內地穩定增長及高質量企業在港上市，為其提供投資機遇，更多來自於高速增長的科技企業來港上市，包括人工智能（AI）、半導體、機械人、生物科技等，目前有逾500個申請正在排隊在港上市。

他又表不，香港目前並在推動國際黃金交易市場發展，計劃開展試行中央清算系統，年內並希望推動稅務優惠來帶動交易及結算。另外，目前有12個持牌數碼資產交易平台，並繼續推動重要數碼資產發展。今年計劃向立法會提交條例草案，建立虛擬資產交易、託管、顧問及管理服務的發牌制度。