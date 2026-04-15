宏福苑︱李家超：完成聆訊會追究責任　系統性改革跟進委員會建議

行政長官李家超今日（15日）表示，宏福苑大火期間有反中亂港勢力，重試港版色革命技倆，發放假消息，妄圖以災亂港，政府果斷執法，情況才得以恢復正常。他表示，獨立委員會正傳召證人，待委員會完成聆訊和提交報告後，會追究責任，作系統性改革，強調政府會在全面跟進委員會每項建議。



李家超：火災有亂港勢力發假消息 重試港版色革命技倆

李家超今日出席「全民國家安全教育日」開幕典禮暨主題講座致辭時提到，《一國兩制下香港維護國家安全的實踐》白皮書指出，香港面對的安全形勢依然嚴峻，鬥爭仍然激烈，香港國安法和維護國家安全條例，有效陼塞漏洞，但社會上經常出現軟對抗，仍有敵對勢力攻擊香港，達以港遏華目的。

他舉例，去年底大埔宏福苑大火，當救援隊伍正忙於救災，善後工作，有反中亂港勢力和分子，加上外部敵對勢力，嘗試重試當年港版色革命技倆，發放假消息，挑起社會矛盾，煽動仇恨，妄圖以災亂港，政府迅速行動果斷執法，情況才得以恢復正常，因此必須時刻和要長期警惕。

將完善公共安全、治理體系

警惕的同時，李家超指要完善「公共安全，治理體系」，他說作為特區首長和「當家人」，會領導好特區，包括行政、立法、司法機關，依法有效防範制止和懲治危害國安行動和活動，以高水平安全護航高質量發展。

李家超：完成聆訊會追究責任 系統性改革跟進建議

要推動高水平安全的要求，他特別提到宏福苑聆訊仍在舉行，獨立委員會正傳召證人，聽取證供，現階段尚未就調查作總結，待委員會完成聆訊和提交報告後，會追究責任，作系統性改革。目前執法部門已就涉大廈維修的違法子採取行動。政府會檢示內部機制，並已推進展初步改革建議。

他強調，政府會在委員會提交報告和建議後，全面跟進每項建議，推系統性改革，提升公共安全治理效能，管控風險源頭，並將標本兼治，持續完善安全制度機制，實踐高水平安全。