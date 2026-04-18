江旻憓進駐土瓜灣開地辦　冀結合啟德九龍城　創具吸引力旅遊路線

「微笑劍后」、旅遊界立法會議員江旻憓，與港區全國政協常委王惠貞的女兒，九⿓城區區議員⿈⽂莉，在⼟⽠灣開設聯合辦事處，今日（18日)舉行開幕禮。江旻憓表示，選址土⽠灣是因為希望將啟德的現代化設施與⼟⽠灣、九⿓城的獨特⽂化魅⼒結合，打造更具吸引⼒的旅遊路線，為社區帶來新動⼒。



立法會主席李慧琼。

李慧琼肯定江旻憓議會⼯作 指常為旅遊界發聲

辦事處的開幕禮吸引了不少人「撐場」，包括身兼九龍中議員的立法會主席李慧琼。李慧琼致辭時，肯定江旻憓議員作為⽴法會新成員，⼯作努⼒認真，亦經常為旅遊界發聲。

1月14日，立法會大會討論關於宏福苑災後支援與重建工作的政府議案，旅遊界議員江旻憓發言。（直播截圖）

她續指，⾺頭圍邨重建⼯作任重道遠，歡迎有能⼒的年輕議員選擇在九⿓城區開辦事處，加強該地區的服務。她又叮囑議員需多與居⺠溝通，落實居⺠需求，並敦促他們要多與年輕⼈交流，為年輕⼀代樹⽴好的榜樣，助年輕⼈追求夢想。

同樣有參加開幕禮的保安局局⻑鄧炳強表示，希望兩位⼟⽣⼟⻑的年輕議員，將回饋社會的初⼼和熱忱在地區服務中不斷傳承和弘揚；房屋局局⻑何永賢則指，江旻憓還是運動員時就已經很熱⼼參與基層活動與服務，相信兩位議員在該區的工作重點之一是協助⾺頭圍邨重建⼯作。

江旻憓：土瓜灣為串聯傳統與現代的起點

江旻憓表示，辦事處一帶完美展現了⾹港的多元⾯貌，既有深厚的社區⽂化，⼜有充滿活⼒的新興發展。她認為從旅遊⻆度來看，這裡是串聯傳統與現代的起點，讓遊客既能體驗地道⽣活，⼜能感受城市進步的脈搏。

她續稱，辦事處選址於此，正是希望促進社區的互動與協同發展，將啟德的現代化設施與⼟⽠灣、九⿓城的獨特⽂化魅⼒相結合，打造更具吸引⼒的旅遊路線，為社區帶來新動⼒。同時，以地區為本，善⽤九⿓城區的優勢，推動更具前瞻性、更貼地的社區服務⼯作。