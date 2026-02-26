江旻憓甜笑派利市祝記者：愈嚟愈靚仔 跑三轉「補彈藥」人人有份
撰文：王晉璇
出版：更新：
立法會財務委員會今日（26日）討論新一份財政預算案，場內討論熱烈，場外一樣熱鬧。大年初十，一眾議員在會議室外向傳媒派利市，旅遊界議員江旻憓亦不例外，轉任香港賽馬會顧問的她，主動走到記者區甜笑大派利市，利市封來自馬會。她又向攝影記者逐一送上祝福，「愈嚟愈靚仔」，現場輕鬆氣氛。
江旻憓向傳媒派利是全程笑容洋溢，但由於現場記者人數眾多，第一次派了10多封利市後，之後江旻憓背上一個紅色長方形斜挎小包「補彈藥」，裝了更多利市繼續派發。
但江旻憓準備的利市很快派完，需要回去「補彈藥」，為免讓大家久等，她健步飛快，前後往返三次，確保所有記者「人人有份」，笑言「今次夠（派）啦」。
她甜笑大派利市令現場氣氛輕鬆，又向記者逐一送上祝福，「身體健康」、「龍馬精神」、「愈嚟愈靚仔」。
