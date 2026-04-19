新引進重點企業周一公布　陳茂波：涵蓋AI領域等多間市值千億公司

新一批政府引進重點企業明天（20日）公布，財政司司長陳茂波今天（19日）在網誌透露，當中包括多間市值達千億港元的公司，涵蓋生命健康科技、低空經濟、人工智能、新能源材料、跨境金融基建及金融科技等前沿領域。



陳茂波表示，即將公布的第六批引進重點企業，包括一間屬全球領先的生命健康科技企業，它們將在港開展臨床研究，可望進一步支持香港在國際醫療研發領域的地位；亦有多家企業將在港設立研發中心、財資中心及區域總部，進一步鞏固香港作為連接內地與全球市場的重要樞紐角色，並讓本港創科生態更蓬勃。

引進重點企業辦公室此前引進逾100間重點企業，包括生命健康科技、人工智能與數據科學、金融科技、先進製造與新能源科技，以及文創科技等領域。目前超過一半已經上市（52家），另有16家亦正籌備上市；約90%（89家）已設立或正建立研發中心；四分之三的企業（76家）已在港設立全球或地區總部。

引進重點企業辦公室舉辦「重點企業簽約儀式」。（盧翊銘攝）

陳茂波指，目前它們合共累計實際投資達225億港元，較相關階段的預期數字高出三成以上；已創造逾8,000個職位。截至今年三月，重點企業使用的商業和工業樓面面積合共260萬平方呎，比去年同期增長四成。

展望未來，陳茂波指將繼續全力全速引進更多優質企業，並以更精準的政策配套支持其在港發展，推動創新鏈、產業鏈與資金鏈的深度結合，通過引進境外企業和加強培育本地初創雙軌並行，香港必能加快構建更多元、更具韌性和更具國際競爭力的產業結構，在國家高質量發展大局中發揮更積極作用，並為自身經濟注入持續有力的新動能。