新一批引進重點企業公布　含3藥企、小紅書　陳茂波：重要里程碑

引進重點企業辦公室今日（9日）舉行重點企業夥伴簽約儀式，公布第五批重點企業名單，涵蓋18間海內外公司，包括3家全球十大醫藥企業，英國的葛蘭素史克（GSK）、瑞士的羅氏（Roche）及德國的默克 （Merck）；內地社交媒體公司「小紅書」，來自美國、結合創科的文創企業阜博集團（Vobile）等。



財政司司長陳茂波指，新一批企業來自不同領域尖端產業，包括全球領先的藥企、人工智能和新媒體等範疇，是重要的里程碑。他強調落戶香港的企業總數增至100家，預計將為香港帶來超過600億港元的投資、創造約22,000個優質職位，預計會為香港快速發展的創新及科技生態系統注入更多活力。



財政司司長陳茂波（資料圖片）

重點企業首次包括結合創科的文創企業

陳茂波又指，今次首次有結合創科的文創企業入駐，這些企業由知識產權（IP）、人工智能（AI）和虛擬現實（VR）等技術驅動，說明全球數碼娛樂市場正快速成長，由知識產權（IP）、人工智能（AI）和虛擬現實（VR）等技術驅動，而香港擁有內聯外通的獨特優勢、國際化城市的開放和多元，這類企業可憑藉香港在亞洲乃至全球發展壯大。

河套深港科技創新合作區概念圖。（政府新聞處提供）

陳茂波：香港正成為區域藥物開發中心

陳茂波又指，香港正加強與大灣區內城市的合作，令人工智能、生物科技及新能源等行業獲得巨大增長機遇，當中沿深圳河的河套區是其中一個合作兩點，可以試驗創新政策，包括生產要素的自由流通，如人才、資本、商品、數據，甚至生物樣本。

他續指，港深在河套已建立跨境臨床試驗機構，加上其它有利政策，例如人才共享、先進實驗室及超級計算能力，香港正逐步成為區域藥物開發中心。陳茂波說，要吸引更多戰略性企業來港，以建立更蓬勃的生態系統和持續增長的行業基礎，從而幫助企業及初創公司蓬勃發展、提供更多優質就業機會。

第5批重點企業名單：

安謀科技

中國聯通（香港）創新科技研究院有限公司

北京銀河通用機器人有限公司

歌爾微電子股份有限公司

葛蘭素史克有限公司

江西金力永磁科技股份有限公司

Kensana Health Asia Ltd

連連數字科技股份有限公司

默克集團

明略科技

乒乓智匯科技有限公司

Polkadot Community Foundation

兔展智慧（香港）科技有限公司

羅氏

阜博集團

文遠知行

小紅書

北京智譜華章科技股份有限公司