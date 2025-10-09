新一批引進重點企業公布　含3藥企、小紅書　陳茂波：重要里程碑

撰文：文維廣
出版：更新：

引進重點企業辦公室今日（9日）舉行重點企業夥伴簽約儀式，公布第五批重點企業名單，涵蓋18間海內外公司，包括3家全球十大醫藥企業，英國的葛蘭素史克（GSK）、瑞士的羅氏（Roche）及德國的默克 （Merck）；內地社交媒體公司「小紅書」，來自美國、結合創科的文創企業阜博集團（Vobile）等。

財政司司長陳茂波指，新一批企業來自不同領域尖端產業，包括全球領先的藥企、人工智能和新媒體等範疇，是重要的里程碑。他強調落戶香港的企業總數增至100家，預計將為香港帶來超過600億港元的投資、創造約22,000個優質職位，預計會為香港快速發展的創新及科技生態系統注入更多活力。

財政司司長陳茂波（資料圖片）

重點企業首次包括結合創科的文創企業

陳茂波又指，今次首次有結合創科的文創企業入駐，這些企業由知識產權（IP）、人工智能（AI）和虛擬現實（VR）等技術驅動，說明全球數碼娛樂市場正快速成長，由知識產權（IP）、人工智能（AI）和虛擬現實（VR）等技術驅動，而香港擁有內聯外通的獨特優勢、國際化城市的開放和多元，這類企業可憑藉香港在亞洲乃至全球發展壯大。

河套深港科技創新合作區概念圖。（政府新聞處提供）

陳茂波：香港正成為區域藥物開發中心

陳茂波又指，香港正加強與大灣區內城市的合作，令人工智能、生物科技及新能源等行業獲得巨大增長機遇，當中沿深圳河的河套區是其中一個合作兩點，可以試驗創新政策，包括生產要素的自由流通，如人才、資本、商品、數據，甚至生物樣本。

他續指，港深在河套已建立跨境臨床試驗機構，加上其它有利政策，例如人才共享、先進實驗室及超級計算能力，香港正逐步成為區域藥物開發中心。陳茂波說，要吸引更多戰略性企業來港，以建立更蓬勃的生態系統和持續增長的行業基礎，從而幫助企業及初創公司蓬勃發展、提供更多優質就業機會。

第5批重點企業名單：

安謀科技

中國聯通（香港）創新科技研究院有限公司

北京銀河通用機器人有限公司

歌爾微電子股份有限公司

葛蘭素史克有限公司

江西金力永磁科技股份有限公司

Kensana Health Asia Ltd

連連數字科技股份有限公司

默克集團

明略科技

乒乓智匯科技有限公司

Polkadot Community Foundation

兔展智慧（香港）科技有限公司

羅氏

阜博集團

文遠知行

小紅書

北京智譜華章科技股份有限公司

陳茂波：引進辦將公布第五批十多間重點企業　包括多間醫藥企業引進辦與18重點企業簽約　3間分別屬美國和新加坡　一間不願具名陳茂波：周二公布第四批重點企業　研發智慧交通、腫瘤治療設備陳茂波﹕已吸引逾百間重點企業來港　人才入境計劃接獲40萬申請許正宇﹕逾60間重點企業帶來420億投資　創造逾1.7萬就業機會引進辦與17間第三批重點企業簽約　近9成來自內地　投資共420億
陳茂波