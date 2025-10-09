新一批引進重點企業公布 含3藥企、小紅書 陳茂波：重要里程碑
引進重點企業辦公室今日（9日）舉行重點企業夥伴簽約儀式，公布第五批重點企業名單，涵蓋18間海內外公司，包括3家全球十大醫藥企業，英國的葛蘭素史克（GSK）、瑞士的羅氏（Roche）及德國的默克 （Merck）；內地社交媒體公司「小紅書」，來自美國、結合創科的文創企業阜博集團（Vobile）等。
財政司司長陳茂波指，新一批企業來自不同領域尖端產業，包括全球領先的藥企、人工智能和新媒體等範疇，是重要的里程碑。他強調落戶香港的企業總數增至100家，預計將為香港帶來超過600億港元的投資、創造約22,000個優質職位，預計會為香港快速發展的創新及科技生態系統注入更多活力。
重點企業首次包括結合創科的文創企業
陳茂波又指，今次首次有結合創科的文創企業入駐，這些企業由知識產權（IP）、人工智能（AI）和虛擬現實（VR）等技術驅動，說明全球數碼娛樂市場正快速成長，由知識產權（IP）、人工智能（AI）和虛擬現實（VR）等技術驅動，而香港擁有內聯外通的獨特優勢、國際化城市的開放和多元，這類企業可憑藉香港在亞洲乃至全球發展壯大。
陳茂波：香港正成為區域藥物開發中心
陳茂波又指，香港正加強與大灣區內城市的合作，令人工智能、生物科技及新能源等行業獲得巨大增長機遇，當中沿深圳河的河套區是其中一個合作兩點，可以試驗創新政策，包括生產要素的自由流通，如人才、資本、商品、數據，甚至生物樣本。
他續指，港深在河套已建立跨境臨床試驗機構，加上其它有利政策，例如人才共享、先進實驗室及超級計算能力，香港正逐步成為區域藥物開發中心。陳茂波說，要吸引更多戰略性企業來港，以建立更蓬勃的生態系統和持續增長的行業基礎，從而幫助企業及初創公司蓬勃發展、提供更多優質就業機會。
第5批重點企業名單：
安謀科技
中國聯通（香港）創新科技研究院有限公司
北京銀河通用機器人有限公司
歌爾微電子股份有限公司
葛蘭素史克有限公司
江西金力永磁科技股份有限公司
Kensana Health Asia Ltd
連連數字科技股份有限公司
默克集團
明略科技
乒乓智匯科技有限公司
Polkadot Community Foundation
兔展智慧（香港）科技有限公司
羅氏
阜博集團
文遠知行
小紅書
北京智譜華章科技股份有限公司