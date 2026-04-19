七欖｜李家超稱多個企業讚好賽事　香港將繼續展現盛事之都魅力

一連三日的香港國際七人欖球賽今日（19日）結束，行政長官李家超在社交媒體發文，稱比賽期間他與不同內地和外國企業代表聊天，他們對香港的七人欖球賽讚不絕口，亦對香港未來的發展充滿信心。



李家超表示，香港定必繼續發揮國際七人欖球賽的活力，向世界展現盛事之都的魅力和多元文化，以拼勁在世界舞台發光發亮。



李家超與吉爾吉斯商業銀行行政總裁Andreas Meletiou（右一）、Edrington北亞區董事總經理Jaime Martin（左二）及Antler創辦人Dilan Mizrakli Landgraff（中間）討論他們對在港發展的願景。（李家超Facebook圖片)

李家超與華為港澳行政總裁陳建韓（右二）、國家電網海外投資有限公司董事及總經理歐曉明、中國移動國際董事長王華（右三）及和諧汽車董事長馮長革（右一）傾談。（李家超Facebook圖片)

行政長官李家超在4月19日到啟德體育園主場館，與觀看香港國際七人欖球賽的小球迷一同看比賽。（李家超Facebook圖片)

李家超指，七欖期間來自世界各地的球迷為七欖悉心打扮，盡顯創意，吶喊聲響徹啟德體育園，帶動全城熾熱氣氛。他稱，比賽期間他與不同內地和外國企業代表聊天，他們對香港的七人欖球賽讚不絕口，亦對香港未來的發展充滿信心。香港作為世界各地企業的「超級增值人」，正好發揮國際大都會的重要橋樑角色，協助不同企業以毅力和拼勁走向國際。

李家超表示，他跟吉爾吉斯商業銀行Bakai Bank行政總裁Andreas Meletiou、Edrington北亞區董事總經理Jaime Martin及Antler創辦人Dilan Mizrakli Landgraff聊天，討論大家對在港發展的願景。

香港國際七人欖球賽4月19日結束。在最後一日，啟德體育園主場館打開天幕進行比賽，頒獎禮時天幕更連環發放煙火。（鄭子峰攝）

香港國際七人欖球賽4月19日結束。在最後一日，不少香港球迷入場支持港隊。（鄭子峰攝）

香港國際七人欖球賽4月19日結束。在最後一日，不少香港球迷入場支持港隊。（鄭子峰攝）

香港國際七人欖球賽4月19日結束。在最後一日，本地及外地球迷一如過往，既看波又扮嘢，現場氣氛高漲。（鄭子峰攝）

香港國際七人欖球賽4月19日結束。在最後一日，本地及外地球迷一如過往，既看波又扮嘢，現場氣氛高漲。（鄭子峰攝）

在比賽期間，他又跟華為港澳行政總裁陳建韓、國家電網海外投資有限公司董事及總經理區曉明、中國移動國際董事長王華及和諧汽車董事長馮長革傾談，期望香港繼續為內地企業擔任超級聯絡人和超級增值人的角色，協助不同企業走出世界，為理想達陣。

李家超表示，香港定必繼續發揮國際七人欖球賽的活力，向世界展現盛事之都的魅力和多元文化，以拼勁在世界舞台發光發亮。

行政長官李家超在4月19日到啟德體育園主場館，頒發男子盃獎座予冠軍隊伍南非球員。（李家超Facebook圖片)

行政長官李家超（前左二）與文體旅局局長羅淑佩（前左一）在4月19日到啟德體育園主場館，觀看香港國際七人欖球賽最後一日賽事。（李家超Facebook圖片)