七欖｜李家超稱多個企業讚好賽事 香港將繼續展現盛事之都魅力
撰文：賴卓盈
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一連三日的香港國際七人欖球賽今日（19日）結束，行政長官李家超在社交媒體發文，稱比賽期間他與不同內地和外國企業代表聊天，他們對香港的七人欖球賽讚不絕口，亦對香港未來的發展充滿信心。
李家超表示，香港定必繼續發揮國際七人欖球賽的活力，向世界展現盛事之都的魅力和多元文化，以拼勁在世界舞台發光發亮。
李家超指，七欖期間來自世界各地的球迷為七欖悉心打扮，盡顯創意，吶喊聲響徹啟德體育園，帶動全城熾熱氣氛。他稱，比賽期間他與不同內地和外國企業代表聊天，他們對香港的七人欖球賽讚不絕口，亦對香港未來的發展充滿信心。香港作為世界各地企業的「超級增值人」，正好發揮國際大都會的重要橋樑角色，協助不同企業以毅力和拼勁走向國際。
李家超表示，他跟吉爾吉斯商業銀行Bakai Bank行政總裁Andreas Meletiou、Edrington北亞區董事總經理Jaime Martin及Antler創辦人Dilan Mizrakli Landgraff聊天，討論大家對在港發展的願景。
在比賽期間，他又跟華為港澳行政總裁陳建韓、國家電網海外投資有限公司董事及總經理區曉明、中國移動國際董事長王華及和諧汽車董事長馮長革傾談，期望香港繼續為內地企業擔任超級聯絡人和超級增值人的角色，協助不同企業走出世界，為理想達陣。
李家超表示，香港定必繼續發揮國際七人欖球賽的活力，向世界展現盛事之都的魅力和多元文化，以拼勁在世界舞台發光發亮。
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