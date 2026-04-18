七欖｜場內人山人海掀Cosplay大戰　德國球迷讚香港賽事勝新加坡

【rugby sevens hong kong/七人欖球賽/Hong Kong Sevens 2026/rugby 7 2026】香港國際七人欖球賽今日（18日）繼續在啟德主場館舉行，幾近座無虛席，人山人海。除了各選手鬥得激烈，看台亦有眾多穿着奇裝異服的觀眾，例如模仿冬奧運花式滑冰金牌得主劉美賢（Alysa Liu）及扮成《愛麗絲夢遊仙境》的角色等，儼如Cosplay大戰。



穿小黃鴨服飾的德國球迷盛讚，香港辦七欖賽事，無論氣份及場地，都較新加坡優勝，他形容「Hong Kong rugby 7 is like a party（香港七欖就是派對！）」另外，本地YouTuber小薯茄亦有入場為港隊打氣，體驗熱鬧氣氛。



香港國際七人欖球賽2026今日（18日）在啟德主場館上演第二日賽事，場內十分熱鬧。（林子慰攝）

不少觀眾都精心打扮Cosplay入場，包括有人扮成今屆冬奧運花式滑冰金牌得主劉美賢(Alysa Liu)。(林子慰攝)

不少觀眾都精心打扮Cosplay入場，有外籍球迷扮女僕。(林子慰攝)

啟德體育園主場館南看台有人扮成巨型章魚入場觀看香港國際七人欖球賽賽事。（林子慰攝）

香港國際七人欖球賽今日（18日）第二日在啟德主場館舉行，天公終於造美，遇上晴朗好天氣，吸引眾多球迷入場觀看賽事。下午約4時，場內約有七成滿，一向多人的南看台更是人山人海，無論VIP看台抑或南看台，球迷們都盛裝打扮，爭妍鬥麗，迎接Cosplay派對。例如南看台有人扮成巨型章魚，有人扮成今屆冬奧運花式滑冰金牌得主劉美賢(Alysa Liu)；也有人穿着熱狗及茄汁服裝，或扮成女僕。

至於主場館原定今日會打開天幕，但受不穩天氣影響，天幕仍然保持關閉，卻無礙一眾球迷的熾熱心情。

賽事吸引不少外國旅客及港人，本地YouTuber小薯茄的成員亦有入場。成員關浩傑（阿J）表示第一次觀看七欖，「覺得很好玩，頭先仲有人玩人浪，可以感受到熱鬧氣氛」。

賽事吸引不少外國旅客及港人，本地youtuber小薯茄成員「阿J」關浩傑（左）、「肥蚊」姚澤汶（中）及程人富（右）亦有入場。（林子慰攝）

他又稱，今日約下午2時入場觀看港隊比賽，雖然港隊當時輸波，但他沒有沮喪，「希望下場可以見到港隊贏波」。被問為何沒有特意打扮？他笑說「太忙，嚟唔切準備」，稍後或會到場外看看有無特別化妝的服務。

來自德國、現旅居香港的Moritz一行4人盛裝打扮，穿着小黃鴨服飾並配戴小黃鴨眼鏡。Moritz表示，本身是欖球球迷，今日是第二日入場。他稱早前在新加坡觀看七人欖球國際賽，認為香港賽事更熱鬧，場地、音樂及氣氛更好，「It’s more like a party!（香港賽事更像派對）」。

來自德國、現旅居香港的Moritz（黃鏡片眼鏡男士）一行4人盛裝打扮，穿着小黃鴨服飾並配戴黃色鏡片眼鏡。（林子慰攝）

至於今日為何扮成小黃鴨，他笑指「my wife suggest that, I am shy.(因為妻子提議，但我有點害羞）」。他又說，曾去不同地方旅居，現時已在香港暫住超過一年，認為香港有山有海，環境舒適怡人。

來自英國、現在深圳工作的Tom與24位好友及同事來觀賽。他表示，第一次到香港觀看七欖，氣氛及體驗都超乎預期，明日亦將入場觀看比賽。

Tom（紅色外套男士）一行人身穿不同服裝，有穿著愛隊波衫，亦有人打扮成愛麗絲夢遊仙境中的角色。（林子慰攝）

他們一行人身穿不同服裝，有穿着愛隊波衫，亦有人打扮成《愛麗絲夢遊仙境》中的角色，Tom亦扮成瘋帽子 Mad Hatter。Tom表示，選擇愛麗絲夢遊仙境打扮，因當中有不少角色，可以彰顯大家是一家人的感覺。