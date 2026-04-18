七欖｜場內人山人海掀Cosplay大戰 德國球迷讚香港賽事勝新加坡
【rugby sevens hong kong/七人欖球賽/Hong Kong Sevens 2026/rugby 7 2026】香港國際七人欖球賽今日（18日）繼續在啟德主場館舉行，幾近座無虛席，人山人海。除了各選手鬥得激烈，看台亦有眾多穿着奇裝異服的觀眾，例如模仿冬奧運花式滑冰金牌得主劉美賢（Alysa Liu）及扮成《愛麗絲夢遊仙境》的角色等，儼如Cosplay大戰。
穿小黃鴨服飾的德國球迷盛讚，香港辦七欖賽事，無論氣份及場地，都較新加坡優勝，他形容「Hong Kong rugby 7 is like a party（香港七欖就是派對！）」另外，本地YouTuber小薯茄亦有入場為港隊打氣，體驗熱鬧氣氛。
香港國際七人欖球賽今日（18日）第二日在啟德主場館舉行，天公終於造美，遇上晴朗好天氣，吸引眾多球迷入場觀看賽事。下午約4時，場內約有七成滿，一向多人的南看台更是人山人海，無論VIP看台抑或南看台，球迷們都盛裝打扮，爭妍鬥麗，迎接Cosplay派對。例如南看台有人扮成巨型章魚，有人扮成今屆冬奧運花式滑冰金牌得主劉美賢(Alysa Liu)；也有人穿着熱狗及茄汁服裝，或扮成女僕。
至於主場館原定今日會打開天幕，但受不穩天氣影響，天幕仍然保持關閉，卻無礙一眾球迷的熾熱心情。
賽事吸引不少外國旅客及港人，本地YouTuber小薯茄的成員亦有入場。成員關浩傑（阿J）表示第一次觀看七欖，「覺得很好玩，頭先仲有人玩人浪，可以感受到熱鬧氣氛」。
他又稱，今日約下午2時入場觀看港隊比賽，雖然港隊當時輸波，但他沒有沮喪，「希望下場可以見到港隊贏波」。被問為何沒有特意打扮？他笑說「太忙，嚟唔切準備」，稍後或會到場外看看有無特別化妝的服務。
來自德國、現旅居香港的Moritz一行4人盛裝打扮，穿着小黃鴨服飾並配戴小黃鴨眼鏡。Moritz表示，本身是欖球球迷，今日是第二日入場。他稱早前在新加坡觀看七人欖球國際賽，認為香港賽事更熱鬧，場地、音樂及氣氛更好，「It’s more like a party!（香港賽事更像派對）」。
至於今日為何扮成小黃鴨，他笑指「my wife suggest that, I am shy.(因為妻子提議，但我有點害羞）」。他又說，曾去不同地方旅居，現時已在香港暫住超過一年，認為香港有山有海，環境舒適怡人。
來自英國、現在深圳工作的Tom與24位好友及同事來觀賽。他表示，第一次到香港觀看七欖，氣氛及體驗都超乎預期，明日亦將入場觀看比賽。
他們一行人身穿不同服裝，有穿着愛隊波衫，亦有人打扮成《愛麗絲夢遊仙境》中的角色，Tom亦扮成瘋帽子 Mad Hatter。Tom表示，選擇愛麗絲夢遊仙境打扮，因當中有不少角色，可以彰顯大家是一家人的感覺。