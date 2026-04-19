七欖｜啟德體育園動員近4000名前線員工支援 南看台氣氛高漲
撰文：韋景全
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在啟德體育園主場館一連三日舉行的「香港國際七人欖球賽」今日（19日）結束。啟德體育園表示，園方每日動員近4,000名前線員工分布各個服務點，包括保安、賓客服務、餐飲、清潔及回收等崗位，由維持排隊秩序到即時指引，全力支援每一位入場觀眾。其中「南看台」甚為矚目的，園方形容今年看台展現出「瘋狂而有序」的盛事氣氛，不少球迷更與前線員工擊掌打氣。
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園方表示，南看台向來以澎湃氣氛及創意百出的造型聞名，只限18歲或以上人士進入， 入場時須掃描成人門票，今年同樣人氣高企。在周六（18日）一早已有接近5,000名球迷率先進入南看台，隨着入場人數持續攀升，園方已即時啟動相應人流管理措施，設立候等區安排，分批引導球迷有序進場，確保場內秩序及觀賽體驗。
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