七欖｜實測主場館買食物只需等5分鐘　場外美食檔人流多去年兩成

【rugby sevens hong kong/七人欖球賽/Hong Kong Sevens 2026/rugby 7 2026】香港國際七人欖球賽今日（18日）繼續在啟德主場館舉行，今日天氣晴朗，場內人山人海。去年曾有不少球迷指場內「搵食」艱難，大排長龍又或多數食品火速售罄，記者今實測主場館買食物，只需等候5分鐘，且食品貨存量充足。



至於場外亦有不少美食選擇，由鄰近酒店舉辦的美酒佳餚市集受惠七欖賽事，氣份相當熱鬧。有美食攤檔負責人表示，因去年氣氛及生意不俗，所以決定今年再「添食」，又稱今次場地管制較鬆，市集人流較去年同期上升約兩成。



香港國際七人欖球賽今日（18日）繼續在啟德主場館舉行，今日天氣晴朗，場內人山人海，場外攤檔亦受惠熱鬧氣氛，生意不錯。（帝盛酒店相片）

主場館搵食易 實測買食物只等5分鐘 多款食品貨存充足

去年的香港國際七人欖球賽，曾有不少入場觀眾投訴「搵食」艱難，要排長龍及很多食品火速售罄。不過，啟德主場館今年情況大大改善，記者今日實測買食物僅需等候約5分鐘，直至晚上7時亦未見產品售罄。但場內食物價錢相對市面則不算「大眾化」，一份熱狗售88元，一個漢堡售98元，一罐啤酒則40多元。除了場內可購買食物外，場館外的鄰近酒店亦有舉辦美酒佳餚市集，供觀眾購買特色食物及酒品，價錢與場內相若，不過食物種類更多元化。

記者今日實測買食物僅需等候約5分鐘，直至晚上7時亦未見產品售罄。（林子慰攝）

其中攤檔Diverxu負責人劉小姐表示，今年第一次於啟德擺檔，昨日人流受天雨影響，生意未如預期，「搞到好多人都好狼狽，客人匆匆忙忙趕住去睇球賽，冇停留」。不過今日是周末，加上天氣不錯，人流比昨日好不少，相信可追上預期銷量。

Prosit Bar & Restaurant 負責人黎小姐表示，人流較去年同期增加約兩成，有九成五客人都是外國人。（林子慰攝）

第二年參與該市集的 Prosit Bar & Restaurant 負責人黎小姐表示，今年比賽場地管制較去年寬鬆，通道更方便，而且市集主辦方舉辦不同活動吸引觀眾，人流較去年同期增加約兩成，有九成五客人都是外國人。

她笑說去年覺得「好玩」參展，擺完後發現「擺唔夠喉」，故決定再次到場擺檔。她預計明日（19日）人流將是三日中最好，因為不少球迷在觀賞完決賽後，都會選擇進食，希望今年生意較去年好。

第二年擺檔的墨西哥餐酒吧 El Macho負責人 Chris 表示，七欖能向外推廣香港，氣氛熱鬧，因此希望繼續參與其中。因喜愛摔角文化，他頭上帶了摔角面具，冀在場外亦能參與七欖的Cosplay氣氛。（林子慰攝）

同樣是第二年擺檔的墨西哥餐酒吧 El Macho負責人 Chris 表示，七欖能向外推廣香港，氣氛熱鬧，因此希望繼續參與其中。他透露，今日攤位從早上11時半起便開始應接不暇，主打的墨西哥捲餅及夾餅等銷量不錯，多款雞尾酒亦受惠人潮而大賣。

「Wine & Dine Village帝盛美酒佳餚節」主辦方帝盛酒店表示，連續兩年七欖比賽時，酒店房間都全部訂滿。今年市集約有10個攤檔，酒店特意在市集中舉辦如舞蹈表演等活動，希望可以吸引觀眾留在啟德消費。