消息：車主入「鬼油」可罰款100萬、監禁1年　賣「鬼油」刑罰倍增

油價受戰事影響急升，不少車主為慳油錢，去非法油站入「鬼油」。為打擊入「鬼油」，保安局早前預告入油者、即作為買家的車主都要負刑責。消息指，刑罰擴至買家後，一經定罪最高罰款100萬及監禁1年；至於賣「鬼油」者，刑罰研倍增。根據《應課稅品條例》，目前售賣未完稅汽油，一經定罪最高可罰款100萬元及監禁兩年。



海關聯同消防處及警方，昨日（19日）聯合打擊非法燃油。圖為在元朗搗破的非法加油站，檢獲汽油儲存器。（海關圖片）

今年首兩個月，當局共接獲221宗非法燃油個案，比去年每月平均增加42%。保安局局長鄧炳強本月初書面回覆立法會議員提問時指，政府正檢視相關消防法例，全面加強規管制度，包括研究提高相關罪行的罰則、研究購買非法燃油的法律責任問題等。

消防處副消防總長（牌照及審批）倪楚豐稱，當局留意到，非法燃油加注活動「碎片化」，出現以貨車或七人車，以少量形式四處「派油」的情況。（資料圖片／戴慧豐攝）

根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買未完稅汽油，一經定罪最高可罰款100萬元及監禁兩年；而據《消防（消除火警危險）規例》，非法出售即使已完稅的燃油亦屬違法，最高罰款10萬元及監禁6個月。

香港海關聯同消防處及警務處一連兩日（26至27日）於葵青區加強巡邏，打擊非法燃油活動。（海關提供）

消息：車主入「鬼油」可罰款100萬 監禁1年

目前法例針對賣「鬼油」者，消息指，當局計劃向入「鬼油」的車主引入罰則，買家一經定罪罰款100萬及監禁1年；至於賣「鬼油」者，刑罰研倍增。同時，增加消防處在拘捕和檢取涉案車輛等方面的執法權力。

今年1至3月，消防處接獲375宗舉報個案，當局搗破了140宗個案，及檢獲36萬公升燃油，數量已等同上年半年的個案。當局又留意到「鬼油」的種類亦由以往的柴油變為汽油，亦更為「碎片化」，出現以貨車或七人車，以少量形式四處「派油」的情況。

邵家輝。（夏家朗攝）

邵家輝：過往的罰則不成正比 有需要加大

保安事務委員會主席邵家輝接受《香港01》查詢時表示，油價急升令非法油站有誘因賣私油，買家又以為可以省錢，不了解其危險性。他直言賣私油是市區「炸彈」，過往的罰則不成正比，有需要加大，並教育市民光顧非法油站有嚴重後果，提醒市民留意危險性，不要被人利用入非法燃油。