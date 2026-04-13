鬼油｜改裝七人車成「流動電油站」　消防處無人機巡查擬研增罰則

中東局勢不穩導致油價上升，俗稱「入鬼油」的非法燃油加注活動亦相應增加。政府日前指會研究修例，倍增出售非法燃油的罰則，買家亦需要負法律責任，以及賦權當局充公入油車輛。



消防處副消防總長（牌照及審批）倪楚豐表示，涉及非法轉油電油的個案近月上升，相關活動較流動及碎片化，不法分子改裝七人車及貨車以作電油轉注用途，甚至於屋邨停車場中犯案，修例有助加強阻嚇力。他表示明白近日油價上升，令市民及車主的財政壓力增加，惟非法燃油加油或構成火警風險，處方「不能妥協」。



消防處副消防總長（牌照及審批）倪楚豐稱，當局留意到，非法燃油加注活動「碎片化」，出現以貨車或七人車，以少量形式四處「派油」的情況。（資料圖片／戴慧豐攝）

「鬼油」加注站漸趨流動及碎片化

倪楚豐今日在港台節目《千禧年代》中指，消防處今年第一季接獲375宗非法燃油轉注活動舉報，已提出130宗檢控，涉及76個非法油站，檢獲36萬升燃油，相等於5,500輛輕型貨車的油缸。處方去年平均每月僅接獲77宗舉報，惟今年首兩個月已增加至平均每月110宗，3月更接獲150宗舉報，形容有上升的趨勢。

倪楚豐表示，非法燃油加注站涉及柴油及電油，柴油站一般位於青衣、元朗等較偏遠的地方，並固定地經營。涉及電油的個案則較流動及碎片化，其加注站設於市區的周邊，甚至是屋邨的停車場，部份以七人車及貨車改裝而成。他指出，以往絕大部份非法燃油轉注活均涉柴油，惟去年下半年起陸續有涉電油個案。

消防處副消防總長（牌照及審批）倪楚豐（右）在簡介會上發言。（消防處圖片）

消防處：七人車或貨車運載電油風險很大

倪楚豐說，除透過市民主動舉報外，當局亦會主動進行地區巡查、網上巡邏、與區議會交流，打擊相關非法活動。他又指將電油隱藏在七人車及貨車當中，會構成很大等風險，批評行為極不負責任。為加強執法，處方近日起透過無人機巡查，當中涵蓋晚上時段，令巡查的範圍更廣。

根據現時法例，出售、購買未完稅燃油最高罰款100萬元和監禁兩年，而非法出售已完稅燃油的最高罰10萬元和監禁6個月。