土瓜灣鬧市地舖藏鬼油站　業主嘆無奈：曾提租戶「唔好做非法嘢」

土瓜灣鬧市隱藏「定時炸彈」。昨日（11日）晚上近8時，消防處根據警方轉介，搜查土瓜灣道益豐大廈D座一地舖，搗破一個非法加油站，檢獲油缸、油槍及油喉等專業工具，並發現約850公升汽油。現場一名男子涉嫌違反《危險品條例》、《危險品（管制）規例》及《消防（消除火警危險）規例》，將面臨檢控；消防處亦將向法庭申請充公檢獲的汽油。處方又指，非法加油活動近期有上升趨勢，將聯同其他相關部門加強打擊。



消防搗破土瓜灣鬧市非法油站。（梁偉權攝）

+ 8

消防處助理消防區長（危險品執法）吳頴哲指，涉案單位位於商住大廈地舖，樓上及周邊密佈住宅及商舖，附近更有一間安老院。在完全缺乏防火設備的情況下，非法儲存大量汽油對鄰近居民及院舍長者構成極大潛在威脅。消防亦在單位內檢獲交易紀錄，將追查曾光顧非法油站的車主，不排除作出進一步檢控。

涉案地舖放租一個月 業主無奈：早提勿做非法嘢

涉案單位業主伍先生表示，該地舖經地產經紀放租約一個月，租金約1.45萬元，事前亦曾提醒租戶「你唔好做啲非法嘢，唔得㗎」，當時對方稱是做車房，並提供身份證及住址證明，亦已打釐印，做足功夫保障自己，但過去一個月剛好是農曆新年，他沒有到地舖查看，不知道被用作非法油站，直至今早接獲消防人員通知方知悉事情，深感無奈。

消防處表示，非法加油站油價通常僅為市價一半，因成本低廉，同類型非法加油活動近期有上升趨勢。處方今日已召開地區防火委員會緊急會議，並會聯同警方、海關、地政總署、環保署、屋宇署等加強跨部門打擊，同時呼籲市民利用舉報熱線5577 9666，或透過「火警危險電子投訴平台」（fhcp.hkfsd.gov.hk）上的「『油擊』舉報眼」，提供照片、影片舉報，以保障社區安全。