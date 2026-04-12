政府研倍增售賣「鬼油」罰則 入油者需負刑責、擬授權充公鬼油車
撰文：陶嘉心
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中東局勢不穩下，油價上升，令俗稱「入鬼油」的非法燃油加注活動增加。消防處副消防總長（牌照及審批）倪楚豐昨日（12日）在電視節目表示，當局會研究修例，將出售非法燃油的罰則倍增。保安局局長鄧炳強則指，會研究買家同樣需要負法律責任，以及賦權當局充公入油車輛。
今年首3月個案追平去年兩季
消防處副消防總長（牌照及審批）倪楚豐在Now新聞台節目《大鳴大放》稱，今年1至3月，接獲375宗舉報個案，當局搗破了140宗個案，及檢獲36萬公升燃油，數量已等同上年半年的個案。當局又留意到，「鬼油」的種類亦由以往的柴油變為汽油，亦更為「碎片化」，出現以貨車或七人車，以少量形式四處「派油」的情況。
現時非法出售已完稅燃油遠低於未完稅燃油
按現時法例，出售、購買未完稅燃油最高罰款100萬元和監禁兩年，而非法出售已完稅燃油的最高罰10萬元和監禁6個月。倪楚豐指，會研究修例，將後者的罰則倍增。保安局局長鄧炳強則在有線節目《有理有得傾》稱，非法出售已完稅燃油的刑罰，「無理由低過賣未完稅燃油」，指即使燃油已完稅，售賣地方亦危險及欠安全措施，會影響附近居民的安全。
鄧炳強又指，現時非法購買已完稅燃油的人無法律責任，當局正研究引入條款，賦權執法人員檢走或充公入油車輛；刑罰方面，正研究入油是否較賣油者輕。
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