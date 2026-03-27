葵涌貨櫃碼頭再現鬼油車　海關拘買賣兩男　兩日檢9400升電油柴油

近日涉及車輛的流動非法加油站猖獗，嚴重危害市民安全，上周二（17日）葵涌貨櫃碼頭南路駕駛考試中心附近便有「鬼油車」起火。海關聯同消防處及警務處，一連兩日（26至27日）於葵青區加強巡邏，打擊非法燃油活動。昨日（26日）於貨櫃碼頭南路一個公眾停車場及葵和街，發現兩輛輕型貨車，共載有4100升懷疑未完稅電油及4000升柴油。



此外，今日（27日）下午約3時，人員巡查至葵涌貨櫃碼頭南路駕駛考試中心，發現一輛私家車正停泊於一輛輕型貨車旁邊，現場傳出強烈電油味及電泵聲，因此懷疑兩架車輛正進行非法電油轉注活動。關員立即上前截查，發現涉案私家車已注入約33升懷疑未完稅電油，於輕型貨車亦檢獲約1300升懷疑未完稅電油及一批入油工具。



行動中，兩人被捕。香港海關税收罪案調查科第三組第一隊高級調查主任陳勝龍表示，被捕兩人為本地男子，分別為33歲非法加油站操作員，及42歲入油的私家車司機。人員檢取涉案的輕型貨車及私家車。



葵涌貨櫃碼頭南路再現「鬼油車」，今日行動中，一輛私家車正停泊於一輛輕型貨車旁邊入油，現場傳出強烈電油味及電泵聲。（海關提供）

海關相信，三方聯合行動有效打擊葵青區一帶的非法燃油活動。案件仍在調查中，海關會繼續追查涉案電油的來源，不排除會有更多人被捕。海關呼籲，市民切勿光顧非法加油站，非法加油站未有裝設專用的消防設備，一旦發生火警或爆炸，後果非常嚴重，無論對自身或公眾都構成高度危險。

根據《應課稅品條例》，任何人若處理、售賣或購買未完稅燃油即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年，涉案車輛亦可能被充公。市民如果發現有懷疑非法燃油活動，請致電海關24小時熱線1828080或消防處24小時熱線55779666，進行舉報。

被捕兩人為本地男子，分別為33歲非法加油站操作員，及42歲入油的私家車司機。（海關提供）

香港海關聯同消防處及警務處，一連兩日（26至27日）於葵青區打擊非法燃油。（海關提供）