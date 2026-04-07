北都大學城｜蔡若蓮：助院校引入海外頂尖師資和課程　深化交流

政府大力推動發展北都大學教育城，教育局局長蔡若蓮今日在網誌撰文指，政務司司長率領「大學城籌劃及建設組」與八間教資會資助大學代表，赴浙江寧波、杭州、北京城市副中心及河北雄安新區考察大學城發展模式及實踐經驗。蔡若蓮表示，北都大學城將助院校以靈活模式結合本地與國際優勢，引入海外頂尖師資和課程，香港院校將能深化與內地高校交流，開展多層次合作。



政務司司長率領「大學城籌劃及建設組」與八間教資會資助大學代表到內地考察。(教育局提供)

加快推進職業教育體系 與落戶北都企業合作

蔡若蓮表示，是次考察調研帶來多方面的啟發，在產業聯動方面，北都大學城將與新田科技城、河套區形成「產學研用」，以卓越學術及研究帶動區內協同合作，深化與粵港澳大灣區聯動，增強香港的發展動能。

她指，本港會積極配合國家「十五五」規劃提出，加快推進現代職業教育體系，着重結合理論和實踐，與落戶北都的企業深化合作，培育具備應用型知識和技能的高端人才，支撐重點行業及經濟發展。

推進國際教育樞紐建設方面，蔡若蓮指，北都大學城將助力院校以靈活模式結合本地與國際優勢，引入海外頂尖師資和課程，推進跨院校、跨學科、跨地域項目合作，開拓更多創新、前沿和高層次的本科、研究生及專業課程，吸引及培育高端和多元化的人才，增強頂尖高校的國際網絡和影響力。

深化與內地高校交流程 加強基礎研究

同時，香港院校將能深化與內地高校交流，開展多層次合作，在推進「留學香港」品牌的同時，支持國家「一帶一路」倡議，發揮香港作為「引進來」、「走出去」的橋樑作用。

結合考察所得，她表示，本港對北都大學城建設，也有了進一步的思考，特別是如何充分發揮香港高校在基礎科研、跨學科教育、國際化師資等方面優勢，進一步加強基礎研究。

她指，北都大學城不單要結合香港優勢學科與大灣區產業鏈，亦須深化與海內外高校科研交流合作，建設成世界級創新科技策源地，推動科技成果產業化。

大學城是教育、科技、人才發展「戰略載體」

另一方面，大學城「校城一體化」的發展模式，實現了教學、科研、生活與產業的無縫結合，加上智慧化管理、配套先行原則，營造宜居宜研環境，有利於吸引高端人才長期落戶。

她形容，調研反映大學城不單是校舍擴建，而是統籌教育、科技、人才發展的「戰略載體」。她相信，北都大學城不光是香港的、更是國家的，如何從國家戰略大局，定位北都發展，發揮香港獨特的作用，非常重要，強調「必須不失時機，加快北部都會區建設」。