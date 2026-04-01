北都大學城｜陳國基率團訪杭州下沙高教園區　借鏡發展模式等經驗

政務司司長陳國基周二（31日）率領「北部都會區發展委員會」轄下「大學城籌劃及建設組」代表團繼續浙江的訪問行程，實地考察當地大學城的規劃模式、產學研融合機制，以及吸引國際頂尖院校進駐的策略。



代表團首先到訪浙江最大規模的杭州下沙高教園區。園區共有14所高等院校進駐，全日制在校生超過20萬人，是一個強調資源共享、產學研深度融合的現代化大學城。代表團走訪園區內多所院校，包括杭州電子科技大學、中國計量大學、浙江財經大學、浙江工商大學，並重點考察錢塘環大學城產業創新中心和浙江理工大學的科技創新大樓，了解高教園區教育鏈、產業鏈、人才鏈、創新鏈融合的發展模式。

其後，代表團與浙江省教育廳、杭州市錢塘區人民政府代表和多所園區內高等院校的負責人進行交流座談會，聽取浙江省教育廳副廳長舒培冬等介紹下，沙高教園區的規劃建設理念和最新發展，以及區內高等院校的定位佈局和互動合作。

陳國基表示，下沙高教園區在總體規劃建設、經費融資、發展模式、管理、政策支援等方面有許多寶貴經驗值得香港借鑑。他期望透過是次行程了解高教園區的布局和營運模式如何能有效發揮協同效應，促進院校發展，並借鏡高教園區的成功經驗，更好促進北都大學城的產學研深度融合發展。

訪海寧國際校區了解產學研一體化

代表團下午到訪由浙江大學和海寧市合作建設的浙江大學國際聯合學院（海寧國際校區）。學院實行國際合作辦學模式，與多所世界知名院校合作，成立國際合作研究中心和實驗室，吸引頂尖科研人才進駐，構建產學研一體化的生態體系。代表團考察學院的國際合作辦學模式，並與浙江大學常務副校長王立忠教授、國際聯合學院院長顧臻博士等負責人會面，討論加強兩地高等教育交流及人才培育合作。

陳國基指出，香港正在籌備建設北都大學城，目標正是助力香港成為國際教育樞紐，透過吸引內地和國際領先大學和研究中心進駐，以及世界頂尖學者和優秀學生來港發展，推動香港優勢學術領域與產業的深度融合，實現以教育促進產業發展。他表示，浙江大學海寧國際校區的豐富經驗為北都大學城帶來許多啓示。

陳國基、教育局局長蔡若蓮及一眾代表團成員同日晚上前往北京，周三（4月1日）繼續訪問行程。