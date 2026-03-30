北都大學城｜陳國基率籌建組訪問浙江　到寧波高教園區考察

​政務司司長陳國基率領「北部都會區發展委員會」轄下「大學城籌劃及建設組」代表團今日（30日）抵達寧波，展開為期四日的浙江、北京及河北雄安新區訪問行程，實地考察當地大學城的發展模式和實踐經驗，為北都大學城的規劃建設提供政策參考。



代表團首先到訪寧波高教園區，走訪園區內多所院校，並重點考察由浙江萬里學院和英國諾丁漢大學合作設立的寧波諾丁漢大學。代表團晚上轉抵杭州，與浙江省官員就深化浙港合作交換意見。



陳國基（前排中）及教育局局長蔡若蓮（前排右二）參觀寧波高教園區，並與浙江省教育廳、寧波市政府、寧波市教育局代表和多所園區內的高等院校負責人進行交流座談。（政府新聞處圖片）

（左五起）浙江省教育廳副廳長舒培冬、教育局局長蔡若蓮、陳國基、寧波市委常委、副市長徐岩及其他出席官員在寧波高教園區合照。（政府新聞處圖片）

代表團其後轉到杭州，與浙江省委常委、常務副省長徐文光（右四）及其他浙江省官員會面。（政府新聞處圖片）

代表團到訪寧波高教園區 重點考察寧波諾丁漢大學

代表團首先到訪寧波高教園區。寧波高教園區於1999年規劃建設，是全國第一個高等教育園區。園區有多所高等院校進駐，並設有共用圖書館、體育館等資源。代表團走訪園區內多所院校，包括浙江萬里學院、浙大寧波理工學院、浙江大學軟件學院，並重點考察由浙江萬里學院和英國諾丁漢大學合作設立的寧波諾丁漢大學，深入了解區內不同院校的定位、特色和發展策略，同時沿途考察園區整體規劃模式和建設風貌。

其後，代表團與浙江省教育廳、寧波市政府、寧波市教育局代表和多所園區內的高等院校負責人進行交流座談，並聽取寧波市委常委、副市長徐岩、浙江省教育廳副廳長舒培冬及其他代表介紹寧波高教園區的發展情況。

陳國基指，他特別欣賞當地政府採取特有的「寧波建設模式」——高教園區內不同院校有各自定位和特色，既重視國際頂尖水平前沿科研的同時，又重視應用產業的發展，再加上園區大力鼓勵推動資源共享，採用中外合作、名校與企業合作等多元辦學方法，令園區獲得源源不絕的發展動力。

陳國基參觀寧波高教園區，並與浙江省教育廳、寧波市政府、寧波市教育局代表和多所園區內的高等院校負責人進行交流座談。（政府新聞處圖片）

代表團晚上轉抵杭州 與浙江省官員就深化浙港合作交換意見

晚上，陳國基與代表團轉抵杭州，與浙江省委常委、常務副省長徐文光及其他浙江省官員會面，就進一步深化浙港合作，特別是在教育領域與內地院校加強交流合作及發展等交換意見。

陳國基（左）在杭州與浙江省委常委、常務副省長徐文光（右）會面。（政府新聞處圖片）

陳國基指，浙江省近年全面實施教育現代化戰略和高等教育強省戰略，發展迅速，成績有目共睹。浙港雙方已先後簽署多項合作協議，明確在教育領域推進更務實、更多元的合作項目，共同為國家高質量發展培育和輸送新時代人才。陳國基期望將浙江省的成功經驗帶回香港，助力香港打造國際專上教育樞紐，為國家教育強國建設貢獻香港力量，同時繼續促進浙港兩地教育領域展開更深入的交流合作。

陳國基、教育局局長蔡若蓮及一眾代表團成員明日將繼續訪問行程，考察杭州下沙高教園區。