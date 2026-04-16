都大有意北都大學城建綜合實驗室　放射治療課程9月首批學生入讀

撰文：蕭輝浩
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都會大學舉行傳媒聚會，校長林群聲表示，都大有意於洪水橋北都大學教育城設立校區，設立科技和綜合實驗室推動產學研協作，細節安排需待政府公布詳情後再作決定。談及宿舍問題，林群聲表示目前都大已於紅磡設有宿舍提供逾400個宿位，無意再建更多宿位，日後將於何文田設走讀生舍堂，為學生提供舍堂生活。

另外，都大將於9月新學年開設放射診斷學課程，學額30個，學生完成四年學位課程後可攻讀一年制碩士課程，26/27年學費扣除政府資助後約7.8萬元。

都大何文田建新校園　樓高19層設體育館、表演場地

林群聲表示，現時都大校舍空間不足，學生人均面積只有4.5平方米，遠低於自資院校和八大，未來希望提升至學生人均6至7平方米，現時都大正於佛光街、常盛街用地建樓高19層的新校舍，樓面面積約32萬平方米，設有體育館、綜藝館等設施，並會有天橋連接都大正校園和健康護理學院。此外，亦於愛民廣場設佔地3,250平方米的多功能大學中心，以及已於深圳設立研究院。

都大校長林群聲表示，學校有意於北都設立校區，建綜合實驗室促進產學研。（蕭輝浩攝）
位於紅磡的都大中心內教學設施。（蕭輝浩攝）

有意北都建校區設實驗室

他表示，未來有意於北都大學教育城建校區，設立科技和綜合實驗室推動產學研協作，強調會按大學定位、未來發展、財政能力等考慮不同方案。都大副校長（行政及機構發展）鄺志良稱，具體計劃需待政府公布詳情和財務安排，又指即使要借貸亦有多種方式，不一定要發債，必須考慮舉債成本。

暫無意建更多宿位　設走讀生舍堂提供舍堂生活

宿位方面，林群聲認為來港升學的內地生多能自行解決住宿問題，故目前無意申請三幅學生宿舍用地或增加宿位。不過他指出，都大將設立走讀生舍堂，於愛民廣場的多功能大學中心提供活動空間，為學生提供舍堂生活，讓學生即使沒有住宿也可享受舍堂生活。

都會大學傳媒聚會，左起為都大副校長（研究及拓展）郭予光、學術副校長關清平、校長林群聲、副校長（行政及機構發展）鄺志良、副校長（策略規劃）區啟明。（蕭輝浩攝）

放射診斷學9月首批學生入學　學費扣除資助後7.8萬元

另外，都大放射診斷學、機器人和自動化工程兩個新課程將於9月有首批學生入學。其中放射診斷屬SSSDP和應用學位，26/27學年學費為16.8萬元，扣除政府SSSDP的8.9萬元資助後，學生實際繳交7.8萬元。課程設計採用「4+1」模式，學生完成年學士課程後，即合資格申請成為放射診斷技師，並可選擇多讀一年全日制碩士，碩士畢業後可申請成為超聲波造影師。

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