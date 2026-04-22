江旻憓完成放棄加拿大護照手續　履行參選旅遊界承諾

「空降」立法會旅遊界的奧運劍擊金牌得主江旻憓，去年11月參選時承諾申請放棄加拿大護照。上任四個月，江旻憓議員辦事處今天（22日）接受傳媒查詢時確認，江已完成放棄加拿大護照。《香港01》向江旻憓議員助理查詢，暫未有回覆。



2025年12月11日，候任立法會議員到立法會會議室上「雞精班」了解立法會運作。圖為江旻憓。（廖雁雄攝）

2026年1月1日，巴黎奧運劍擊金牌得主江旻憓宣誓就任立法會議員。（夏家朗攝）

去年立法會選舉提名期間，政界盛傳江旻憓會報名參選新界北直選，惟最後告吹。因江旻憓小時候隨家人移居加拿大，持有外國居留權，不符合參戰地區直選的資格，短期內難以放棄外國居留權。

巴黎奧運女子劍擊金牌得主江旻憓以131票當選旅遊界立法會議員。（梁鵬威攝）

不過，立法會有12個功能界別容許擁外國居留權參戰，令江旻憓參選現「曙光」。任職馬會的她當時主打曾參與「賽馬旅遊生態圈」項目，力證與旅遊界的密切聯繫，選舉主任信納容許她參選。

江旻憓。（何夏怡攝）

2025年11月20日，政府舉辦旅遊界選舉論壇，候選人江旻憓出席。（羅國輝攝）

去年11月，江旻憓報名參選當天，被傳媒問到持有加拿大護照一事，她當時承諾申請放棄加拿大護照。上任四個月，江旻憓議員辦事處今天（22日）向傳媒確認，江已完成放棄加拿大護照。