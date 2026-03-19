香港五年規劃｜李慧琼：立法會總動員　設多個工作組協同政府制訂

行政長官李家超日前宣布設立政府和立法會協同研究及意見收集機制，以配合和協助政府在行政主導下盡快制訂首份「香港五年規劃」。立法會主席李慧琼今日（3月18日）聯同立法會兩名總協調人陳振英與吳秋北，向全體議員介紹了協同機制的運作構思。立法會將成立多個工作小組，與行政機關合作進行研究和分析，匯集結果提交政府。



3月19日，立法會主席李慧琼，聯同兩名立法會總協調人陳振英與吳秋北，向全體議員介紹協同政府制訂香港五年規劃的機制。（李慧琼facebook）

以對接十五五規劃小組委員會為基礎 成立若干小組分工合作

李慧琼在社交平台發文稱，立法會將會總動員，以內務委員會較早前成立的「香港主動對接國家十五五規劃小組委員會」的20位成員為基礎，連同其他所有議員，分成若干個工作小組，分工合作，與行政機關就多個專題收集意見，進行研究及分析。

3月19日，立法會主席李慧琼向全體議員介紹協同政府制訂香港五年規劃的機制。（李慧琼facebook）

李慧琼稱，她期望協同機制的具體安排可於短期內敲定及開展工作，並按照特首要求，在3至4個月內完成工作。李家超日前表示，政府將於今年第四季就首份香港五年規劃建議諮詢公眾，年底前公布正式文本。

李慧琼：立法會是特區最重要民意匯集地

李慧琼形容，協同機制是行政立法良性互動的破格創新安排。在此機制下，立法會作為香港特區最重要的民意匯集地，得以在政府構思重大發展願景和政策舉措的前期過程中，提早參與，協助政府更有效掌握民情和業界意見。