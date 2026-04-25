全球十大藥廠半數落戶香港　引進辦冀未來全部進駐

政府日前公布新一批引進重點企業名單，包括美國龍頭醫藥公司「輝瑞」(Pfizer)。引進重點企業辦公室主任任景信表示，目標是吸引全球十大藥廠全部落戶香港，又強調在考慮引進企業時，會重視企業能否配合政府的產業政策，推動產業生態圈發展。



任景信指現時引進辦接觸的客戶不限於十大藥廠，甚至二十大藥廠也有聯繫。(Ap)

藥企視港為進入大灣區「快速通道」

任景信在電視節目上表示，目前全球十大藥廠中已有一半落戶香港，不少藥企視香港為進入大灣區市場的「快速通道」。他指出，現時引進辦接觸的客戶不限於十大藥廠，甚至二十大藥廠也有聯繫。他相信，當成功建立一兩個案例，藥廠間見到競爭對手已經行動，會感受到壓力，強調不應錯過香港所擁有的優勢機會。

任景信指，不希望企業只是來港獲取政策優惠，或完成融資後便轉往其他地方發展，更期望它們來港後，能對本地整體產業和經濟帶來較大的正面影響，並帶動上游及下游公司一同來港。而引進辦至今已引進124間重點企業，當中有9成會在港設科研中心或推動項目。

料引進海外企業比例持續上升

近期引進海外企業比例增加，任景信預期比例將持續上升，認為這是政府過去積極外訪的成果。他相信，透過「說好香港故事」，可令海外企業更了解香港優勢。同時，因地緣政治變化，企業在風險管理上需要尋找更多地方分散風險。

任景信又稱，引進辦已在人工智能、生命健康科技、先進製造業，包括芯片等領域，開展一定工作，配合國家「十五五」規劃及香港首份五年規劃。