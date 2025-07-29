半年六區民政專員換人　熱門調任環保署打救離地作風？｜政圈風聲

選舉改制後，十八區民政事務專員身兼區議會主席，集關愛隊、區議會、民政處「三頭馬車」權力於一身，發揮機會大增，角色被看重。《香港01》統計今年首七個月有六區民政專員換人，當中四人平調，兩人升職。公務員一般三年一調，這批民政專員平均留任四年多。



觀察民政專員調任去向，似乎有一個共通點。最快調走的北區民政專員賴子堅，在地區打拼兩年便升任環保署副署長。連同賴子堅，三年內有三名民政專員調職至環保署，分別出任副署長和助理署長。有政圈中人認為垃圾徵費一役，突顯署方部分官員落區解說離地，笑言「差啲被街坊打」，相信民政專員調任環保署有助政策落地。有官府中人亦對民政專員擺平地區爭議手腕較有信心。



所有區議會的主席均由當區民政事務專員擔任，取代了過往由議員互選的制度，民政專員在地區事務的權力與責任增加。(民政事務總署)

首七個月六區民政專員換人 平均留任四年多較一般長

民政專員在區議會改制、掌握地區大權後，其一舉一動都備受外界關注。所有區議會的主席均由當區民政事務專員擔任，取代了過往由議員互選的制度，民政專員在地區事務的權力與責任增加。同時， 本屆政府新成立的關愛隊，亦是由當區民政專員出任總指揮。正如中聯辦主任周霽所言，區議會、地區三會、關愛隊是地區治理的「三駕馬車」，可見民政專員頗有機會發揮。

尤記得選舉改制初期，外界關注公務員一般三年一調，民政專員的任期是否要與區議會看齊，保持地區政策的一致性。隨著新區議會上場一年半，運作上軌道，《香港01》統計今年首七個月有六區民政專員換人，其中兩人升職、四人平調。這批民政專員留任兩年至近七年不等，以平均計留任四年多，較一般三年一調的公務員長。

《香港01》統計今年首七個月有六區民政專員換人，這批民政專員留任兩年至近七年不等，以平均計留任四年多，較一般三年一調的公務員長。(民政事務總署)

民政專員留任最長近七年 兩人升職、四人平調

幾乎每月都有民政專員調任，今年一月， 九龍城民政專員蔡敏君率先平調至香港駐武漢經濟貿易辦事處主任，她留任地區已四年多；二月，中西區民政專員梁子琪，出任近五年後平調至文物保育專員；三月，在地區五年多的南區民政專員鄭港涌，平調創新科技及工業局首席助理秘書長；

四月，在東區民政專員崗位長達近七年的陳尚文，平調香港駐迪拜經濟貿易辦事處處長；六月，深水埗民政專員黃昕然出任四年半後，升職至民政及青年事務局副秘書長(民政事務)；七月，北區民政專員賴子堅出任僅兩年，升任環保署副署長。

留任民政專員時間長短，與升職與否未必有直接關係。民政事務專員的職級是公務員體系中的首長級丙級政務官（薪級表第2點（D2）），今年首七個月調任的六名民政專員當中，升職至乙級政務官（薪級表第3點（D3））的分別是黃昕然、賴子堅；平調的分別是蔡敏君、梁子琪、陳尚文、鄭港涌。

麥美娟率領十八區民政專員的地區治理研修班，參觀中國共產黨歷史展覽館。（民政及青年事務局）

有民政專員留任五至七年仍未調職 料與選舉有關

不過，有民政專員留任長達五至七年仍未調職，包括做近七年的大埔民政專員陳巧敏、五年多的油尖旺民政專員余健強，以及同為五年的離島民政專員楊蕙心。

有政圈中人估計為新制度下，可能有民政專員需時適應，所以「坐耐咗」。不過，較多地區人士分析與12月立法會選舉有關，每個大區需要至少一名有經驗人士「坐陣」，畢竟民政專員兼任選舉主任，處理選舉投訴。

黃昕然（左）、余健強（右）。（香港01）

資深民政專員選舉「坐陣」有助擺平各方

一名政界中人舉例九龍西選區包含深水埗和油尖旺，原屬深水埗的黃昕然六月已調走，12月立法會選舉之時，接手的新專員只上任六個月，故此出任油尖旺民政專員至今五年多的余健強，料要留任至12月選舉。

以舊帶新，資深民政專員亦有經驗在選舉期間擺平各方，有政界人士笑言「以前一日可以幾十宗選舉投訴，好易磨擦，要評估嚴重性，好有經驗先壓得住」，加上地區工作多年憑其交情「好多嘢都易講啲，點都搵個有經驗嘅著數啲」，普遍相信最快選舉完才可調走。

三年內三名民政專員調職環保署

除了留任時間長短，另一個觀察是民政專員調任後的去向，似乎有一個共通點。最快調走的北區民政專員賴子堅，在地區打拼兩年便升任環保署副署長。

連同賴子堅，三年內有三名民政專員調職至環保署，分別是2023年9月調離黃大仙民政專員的黃智華，他曾鬧出歡送風波後赴京深造一年，現為環保署助理署長，專責廢物管理。上一任的葵青民政專員鄭健，升職至環保署副署長負責減廢。

8月24日晚，地區人士為民政專員黃智華設宴，歡送他赴京進修。

垃圾徵費解說會，環保署署長徐浩光向關愛隊解說。（資料圖片）

政圈料與環保署離地往績有關 民政專員溝通手腕較強

除了猜測環保署可能碰巧較多空位，讓其他部門調走。有官府中人估計與民政專員與各界溝通手腕較強有關。一名政界中人憶起擬推垃圾徵費期間，多區舉辦簡介會，由環保署向居民講解，「有啲真係好離地，講完我驚佢畀人打㗎，街坊問你兩個問題，你都答唔到，冇鞋挽屐走」，相信有民政經驗的人士善於與各方溝通，解說力較技術官員強，有助政策落地。

環保署署長徐浩光（左三）與環保署助理署長黃智華（左四），早前晤酒店旅遊界了解「走塑」新法例實施半年情況。（環境及生態局相片）

垃圾徵費去年1月公布實施詳情，主責解說工作的除了環境及生態局正、副局長，還有環保署署長徐浩光及助理署長胡勁欣。其中，胡勁欣較為人熟悉的言論，莫過於建議市民將地拖棍「鋸開兩嚿入指定袋」，引起社會熱議。

環保署署長徐浩光當時接受報章訪問，為垃圾徵費惹議解話時亦直言「清不清楚好多時候是看你自己想不想弄清楚，如果你想不清楚，幾時都是不清楚」。

正所謂，做人最重要有公關。上月政府總部舉行的區議員培訓班，導師亦借鑑了徐浩光的例子，形容是「說了不應該說的真話」，即使聽起來看似是正確，但市民聽起來不舒服。隨著多名民政專員調職至環保署，外界期待能否為部門帶來改變。