北都大學城｜陳國基繼續訪德　參考斯圖加特大學產學融合經驗

政務司司長陳國基5月19日率領「北都發展委員會」轄下「大學城籌劃及建設組」代表團，繼續訪問德國行程，考察當地大學及創科設施，為北都大學城的規劃建設提供參考。



2026年5月19日，陳國基（右二）與代表團到訪斯圖加特大學，考察校園內的斯圖加特高性能算力中心。（政府新聞處圖片）

2026年5月19日，陳國基（左二）與代表團到訪斯圖加特大學，考察校園內的斯圖加特高性能算力中心。（政府新聞處圖片）

大學位處工業重鎮 匯聚知名企業

代表團當日到訪斯圖加特（Stuttgart），參觀德國理工大學九校聯盟（TU9）成員之一的斯圖加特大學（Universität Stuttgart）。該學府1829年成立，是德國歷史最悠久的理工大學之一，也是德國頂尖的研究型理工學府，在工程、自然科學及量子科技等領域成就出眾。

斯圖加特為德國西南部工業重鎮，匯聚了平治、保時捷等知名企業，以及逾1,000多家中小企業。如此得天獨厚的產業環境，也讓斯圖加特大學在產學融合方面走在德國前列。

2026年5月19日，陳國基（右二）與代表團到訪斯圖加特大學，考察校園內的斯圖加特高性能算力中心，並與大學代表會面。（政府新聞處圖片）

2026年5月19日，陳國基（左一）與代表團考察斯圖加特大學，考察校園內的斯圖加特高性能算力中心。（政府新聞處圖片）

校園高性能算力中心等平台供中小企使用

代表團先後參觀了校內歐洲頂尖的高性能算力中心（HLRS），以及ARENA2036汽車研究園區等創新平台。

其中，HLRS高性能算力中心是歐洲頂尖的超級計算中心之一，不只是服務大學內的研究人員，中小企也能以相對合理的成本，在這裏進行過去只有大企業才能負擔得起的流體力學模擬、結構分析或氣候預測。

ARENA2036則是一所規模龐大的汽車工業研究工廠與合作平台，匯聚學術與業界夥伴，共同開發和測試汽車業最新的製造技術。

2026年5月19日，陳國基（左一）與代表團考察斯圖加特大學，考察校園內的ARENA2036汽車研究園區，並與大學代表會面。（政府新聞處圖片）

2026年5月19日，陳國基（左三）與代表團考察斯圖加特大學的ARENA2036汽車研究園區，並與大學代表會面。（政府新聞處圖片）

陳國基：冀北都大學城填補「產學對接」缺口

陳國基表示，若將來的北都大學城也能建立類似機制，對周邊產業開放大學的實驗室資源，就能大幅降低創新的門檻，吸引更多企業。

陳國基認為，香港和德國同樣擁有國際級的科研實力，以及高度開放的市場環境，只須在「產學對接」的環節下再花點功夫，就能吸引和扶助更多企業發展。他期望北都大學城能夠填補這個缺口，打造成推動香港經濟轉型與技術創新的核心引擎。