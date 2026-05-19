北都大學城｜陳國基率團赴德國「取經」　了解產業主導辦學模式

政務司司長陳國基率領「北都發展委員會」轄下「大學城籌劃及建設組」成員組成的代表團，昨日（5月18日）起展開德國訪問行程，實地考察當地高等教育和創新科技建設，為北都大學城的規劃建設提供切實參考。



代表團到訪亞琛工業大學。這所大學成立於1870年，是德國規模最大的理工大學，亦是歐洲工程和應用科學領域的頂尖學府。陳國基表示，亞琛工業大學以其卓越的產業主導模式，透過與企業深度合作，將基礎研究轉化為實際應用，成就獲廣泛認可。他期望吸收該校的成功經驗，以高等教育與前沿科研共同推動北都大學城的技術突破和產業進步。

考察亞琛工業大學 冀深化北都大學城產學研融合發展

他又表示，期望借鑑亞琛工業大學在長期基礎研究及促進產業緊密合作方面的經驗，更好地深化北都大學城的產學研融合發展。

政務司司長陳國基率領「北都發展委員會」轄下「大學城籌劃及建設組」成員組成的代表團，考察德國亞琛工業大學，參觀該校的生產技術研究所WZL。（政府新聞處）

代表團與大學代表和持份者會面交流，並實地參觀校園設施，包括該校與業界合作最緊密的機構之一、歐洲其中一個最大的生產技術研究所WZL，以及一個由業界夥伴參與、實際運作中且同時用作研究與培訓用途的生產展示設施，了解該校在校園規劃、產學研融合、創新生態系統發展、技術轉移及跨領域合作發展等方面的成功經驗與具體實踐。