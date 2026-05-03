來稿｜善用北都大學城　系統佈局教育藍圖

來稿作者：黃愉婷



近日《泰晤士高等教育》（THE）亞洲大學排名揭曉，為教育界帶來好消息。香港八所資助大學均打入亞洲百強，其中香港大學、中文大學保持在十強之列。這斐然成績，不僅彰顯香港高等教育的國際競爭力，亦反映特區政府持續投放資源、推行多項提升教育競爭力措施的成效。筆者一直親歷教育生態的變遷，欣賞當局在師資培訓、課程革新及科研資助的努力。然而，面對人口結構轉變、區域人才競爭及科技浪潮，教育發展須更系統性部署，包括善用北部都會區優勢，以提升教育生態穩定，並優化教育資源和教學質量。



首先要精準應對學齡人口下降與教師隊伍結構老化問題。去年《中小學概覽》及學生人數統計，反應中小學生人數按年升約1%，但要扭轉殺校、縮班壓力，建議成立常設的「教育規劃委員會」，整合人口統計、勞動市場需求及大灣區人才流動數據，制定五年至十年學額與教師編制需求預測及規劃。定期檢討資源調撥，例如將過剩小學資源轉型為專上教育，為超額教師提供跨學科培訓（如特殊教育、數碼素養）以作轉型，既可穩定教師士氣，亦避免人才流失。

其次，是善用香港獨特優勢及北都大學城，將制度創新轉化為教育質量提升的試驗平台。北都大學城是教育、科技、人才對接國家「十五五」規劃的重要項目，當局應致力使之成為「產學研融合」與「跨境教育標準銜接」的示範區。

參考海外成功經驗——例如新加坡大學企業中心（NUS Enterprise），透過新創教學與研究，創造助於培育企業家精神的環境，透過大學與企業協作帶動區域經濟。香港可於大學城設「教育創新特區」，容許試行彈性收生、跨院校共同研發課程。特別在人工智能與數據科學領域，可結合數碼港超算中心、本地大學、國際科技企業及「一帶一路」國家，利用「一國兩制」下普通法體系與雙語環境，推動資歷互認與知識輸出，共同制定AI運用的標準及法規，包括數據隱私、算法公平、學術倫理等的指引，提升香港及國家在全球教育科技規則的話語權。

目前香港自資院校及部分大學已與內地及海外院校開展合作，但學分轉換與專業資格互認仍存在壁壘。建議政府可借助區塊鏈技術，建立「跨境學歷認證平台」，並優先於大灣區城市試行，制訂創新科技、工程及醫療相關課程的共同能力標準。例如參照律師資格考試的互認模式，探討更多專業範疇共同資格的可行性，促進大灣區教育一體化，繼而將香港標準推廣至區域乃至國際。這既可強化香港作為區域教育樞紐的角色，亦能為本地院校開辦海外聯校課程創造條件。

最後，是完善簽證及獎學金政策，吸引「一帶一路」地區的優秀學生來港就讀及留港工作。當局雖已推出「一帶一路獎學金」，但畢業生留港期限及實習限制仍有放寬空間。建議將北都大學城部分宿舍劃為「國際創新人才公寓」，與香港科技園及數碼港合作提供創業配對基金，形成「就學、實習、就業、創業」的人才循環生態。長遠而言，不僅能緩解本地人口老化對勞動力供應的壓力，更可鞏固香港作為「超級聯繫人」的角色，發揮「全球教育中心」視野，將教育發展融入人口、科技與區域融合的整體藍圖，為國家教育強國建設貢獻力量。

作者黃愉婷是學校發展主任，曾任職小學教師，關心香港的教育發展。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

