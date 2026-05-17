特朗普訪華｜陳茂波：為動盪政局注入穩定性　有利香港加強外聯

美國總統特朗普上周訪華期間，與中國國家主席習近平會晤。財政司司長陳茂波今天（17日）表示，中美元首會面，稍後俄羅斯總統也將訪華，反映國際格局出現積極信號。他說地緣政局動盪之際，這些對話將為國際大局注入穩定性，也為香港加強對外聯繫創造更有利的環境。



陳茂波出席第30屆香港醫學論壇。（陳茂波網誌）

陳茂波在網誌又表示，今晚深夜將啟程前往巴黎、布魯塞爾和蘇黎世，先是出席在巴黎舉行的打擊恐怖份子融資全球部長級會議，與八十多個國家和地區的代表商討加強合作，展示香港作為國際金融中心在這方面的承擔；然後，在上述城市與歐洲的主要金融機構、私募和創投基金代表，以及家族辦公室負責人會面，加強合作、招商引資。

陳茂波在香港理工大學工商管理博士（DBA）課程30周年晚宴致辭。（陳茂波網誌）

陳茂波說在國際層面加強交流，直接面談講解，回應他們的提問，有助海外工商金融界更深入了解香港的近況和發展，以及香港對他們在中國以至亞洲區內開拓業務的戰略意義。他又指近期不同國際機構對香港的客觀認可，也反映外界更了解香港的最新發展和未來潛力。國際貨幣基金組織日前發表最新報告，肯定香港作為國際金融中心及「超級聯繫人」的角色，並認同包括發展北部都會區在內的各項政策措施，有助本港發展創科和高增值服務，支持經濟增長和經濟結構轉型。

穆迪和惠譽最近亦確認香港的信貸評級和「穩定」展望。陳茂波認為不僅反映香港經濟基調良好，前景正面，以及公共財政穩健，更說明積極持續溝通講解，能讓國際機構更充分了解本港的情況、發展方向和機遇。它們的評估等資訊能為全球投資者和工商金融界提供參考，有助吸引更多國際長期資金投資香港。