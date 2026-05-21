陳茂波訪歐盟總部推介香港　邀歐洲商界充分利用香港作融資平台

正在歐洲訪問的財政司司長陳茂波，昨日（5月20日）轉抵歐盟總部所在地比利時布魯塞爾，與多名歐盟官員和歐洲商界領袖會面，推廣香港優勢。



會晤多名歐盟官員 推動建立互動共贏關係

陳茂波抵達布魯塞爾後，先後會晤歐盟委員會金融穩定、金融服務及資本市場聯盟副總幹事Alexandra Jour-Schroeder、歐洲對外行動署亞太總司總司長Erik Kurzweil，以及歐盟委員會預算總署高級顧問Siegfried Ruhl，就香港與歐洲在經濟、金融、商貿和財政政策等方面交流經驗，並推動進一步合作，建立更密切和互利共贏的關係。

財政司司長陳茂波（右一）在比利時布魯塞爾會晤歐洲聯盟委員會金融穩定、金融服務及資本市場聯盟副總幹事Alexandra Jour-Schroeder。（政府新聞處）

陳茂波介紹了香港的經濟和金融發展情況。他指出，在當前充滿挑戰的國際政經環境中，「一國兩制」下的香港維持自由港地位，資金、資訊、人才自由流動，踐行國際的最佳商業、會計和專業服務準則，經濟貿易政策穩定和可預期，金融市場不斷創新發展，歡迎歐洲工商投資界充分利用香港作為平台，籌集資金發展中國內地和亞洲市場。

陳茂波又表示，香港與歐洲在不同領域都有加強合作的空間，兩地應更多交流經驗、互學互鑒、共謀發展。例如在金融領域，可以探索歐洲企業兩地雙重上市的安排、發展固定收益及貨幣市場、推動綠色金融和金融創新，以至更好引導民間的儲蓄支持實業和經濟發展等。

與當地知名家族代表會面 籲加大在港投資

陳茂波也與歐洲金融中介機構Euroclear的行政總裁Valérie Urbain會面，就環球經濟形勢和金融市場發展交換意見。此外，他與當地知名家族的代表會面，了解其集團在香港和亞洲區內業務的發展，並介紹香港各方面的優勢、建議其加大在港投資，並以香港作為區域總部，管理區內的業務和財資活動。

他也拜會了中華人民共和國駐歐盟使團團長、特命全權大使蔡潤，以及中華人民共和國駐比利時王國特命全權大使費勝潮，就中歐關係和香港的最新發展情況深入交流。

陳茂波今次訪歐行程為期五天，首站是法國巴黎，今日將啟程往最後一站瑞士蘇黎世。他將在5月23日返抵本港。