陳茂波：香港與歐洲可互惠發展　邀歐洲代表組團考察大灣區

財政司司長陳茂波總結上周完成的法國、比利時及瑞士五天訪問行程，表示此行與當地政商及金融界深入交流，強烈感受到歐洲在地緣政治及經濟環境轉變下，正積極求變、尋求戰略自主及多邊合作。陳茂波指出，香港與歐洲在經貿、投資及創科等領域具廣闊合作空間，雙方可推動互惠共贏發展。



陳茂波在法國巴黎出席「不為恐怖行為供資」部長級會議並參與合照。法國總統馬克龍（第一排右七）在會議中致閉幕辭。（財政司長網誌）

歐洲尋求分散風險 香港具優勢

陳茂波今日（5月24日）發表網誌，提到歐洲金融界關注資產配置過度集中於美元資產的風險，同時區內龐大儲蓄未有充分投向具增長潛力的創新產業，加上應對氣候變化及戰略產業發展存在巨額資金缺口，促使歐洲積極探索更多元投資渠道。

他認為，香港作為全球最活躍股票市場之一，亦是跨境資產及財富管理中心，提供證券、債券、貨幣、衍生工具及數字資產等多元投資產品，加上聯通粵港澳大灣區及內地創科與先進製造實力，對歐洲資金具有吸引力。多家當地資產管理、創投及私募基金代表，均對來港設立業務及監管要求等細節表現濃厚興趣。

探索跨境投資及監管合作

陳茂波表示，香港近年積極推動與內地及海外市場互聯互通，包括與沙特阿拉伯及韓國ETF互掛上市，並建立「耐心資本」生態，支持新興及未來產業發展。歐洲金融機構對相關經驗表示關注，雙方可進一步探討跨境投資及監管合作。

在金融創新方面，他指出區塊鏈及人工智能應用是未來趨勢，但亦帶來監管挑戰。香港在數字資產發展及監管方面已累積一定經驗，並在「不為恐怖行為供資」部長級會議上分享相關做法，認為港歐可在金融科技治理方面深化合作。

邀歐洲代表訪港考察

對於港歐在部分議題上存在分歧，包括歐洲對中歐貿易平衡的關注，陳茂波強調應保持溝通對話。他指出，貿易本質是基於比較優勢的分工合作，除商品貿易外，歐洲對中國的服務貿易多年來維持順差，應全面客觀看待雙邊經貿關係。

他亦提到，不少歐洲企業希望中國企業到當地投資，但同時對競爭加劇有所顧慮。為促進更深入理解與合作，他已邀請歐洲方面組團到香港及大灣區考察，實地了解區內發展機遇及探索更具彈性的合作模式，推動雙方實現更穩定、長遠及互惠共贏的發展。