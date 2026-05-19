陳茂波展開訪歐行程　向法國資產管理協會推介香港優勢

財政司司長陳茂波展開為期五天的歐洲訪問行程，他在昨日（5月18日）抵達法國首都巴黎後，拜會了中國駐法國大使鄧勵，就中法和中歐關係，以及香港的最新發展情況深入交流。隨後，他到訪法國資產管理協會，推介香港在資產管理領域的優勢。



法國資產管理協會是代表法國資產管理業的主要專業協會，現有約400名會員，包括約330家資產管理公司，合共管理法國資產管理業約九成的資產，總規模達 5 萬億歐元。陳茂波在會面中指出，香港資產管理業規模接近3.9萬億歐元，家族辦公室已超過3,300家，其中大部分管理資產超過5,000萬美元，資產和財富管理業生態圈蓬勃。

與此同時，粵港澳大灣區有8,700萬相對富裕的人口、生產總值逾1.7萬億歐元，對於離岸資產配置有實質需求。陳茂波表示，法國金融機構用好香港的優勢，拓展亞洲的資產及財富管理業務，正值其時。

對於同時尋求資金安全和投資回報的法國投資者，香港在「一國兩制」下資金、人才自由進出的優勢、蓬勃的金融生態，以及聯通內地和全球的資本市場，是他們多元化配置資產的理想地點。 財政司司長陳茂波

財政司司長陳茂波在法國巴黎與法國資產管理協會多位主要成員會面。（政府新聞處）

陳茂波又到訪智庫機構巴黎亞洲中心，與多名理事會面。該中心聚焦研究地緣政治戰略、國際關係與治理、經濟及社會發展動態，是法國專注於亞洲戰略及地緣政治分析領域的重要機構之一。

陳茂波分享了香港最新的經濟和社會情況，以及未來發展的方向和重點領域，並與協會理事就國際經貿形勢與中國發展交換意見。歡迎巴黎亞洲中心與香港進行更多不同面向的交流，包括組織代表團訪問香港，加強兩地深度的相互了解，促進兩地金融和工商界探索更多合作共贏的機會。

陳茂波今日將繼續在巴黎的訪問行程，出席「不為恐怖行為供資」部長級會議。他還將訪問比利時布魯塞爾和瑞士蘇黎世，介紹和推廣香港國際金融中心的新發展和新機遇。他將在5月23日返抵本港。