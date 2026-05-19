陳茂波展開訪歐行程 向法國資產管理協會推介香港優勢
撰文：文維廣
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財政司司長陳茂波展開為期五天的歐洲訪問行程，他在昨日（5月18日）抵達法國首都巴黎後，拜會了中國駐法國大使鄧勵，就中法和中歐關係，以及香港的最新發展情況深入交流。隨後，他到訪法國資產管理協會，推介香港在資產管理領域的優勢。
法國資產管理協會是代表法國資產管理業的主要專業協會，現有約400名會員，包括約330家資產管理公司，合共管理法國資產管理業約九成的資產，總規模達 5 萬億歐元。陳茂波在會面中指出，香港資產管理業規模接近3.9萬億歐元，家族辦公室已超過3,300家，其中大部分管理資產超過5,000萬美元，資產和財富管理業生態圈蓬勃。
與此同時，粵港澳大灣區有8,700萬相對富裕的人口、生產總值逾1.7萬億歐元，對於離岸資產配置有實質需求。陳茂波表示，法國金融機構用好香港的優勢，拓展亞洲的資產及財富管理業務，正值其時。
對於同時尋求資金安全和投資回報的法國投資者，香港在「一國兩制」下資金、人才自由進出的優勢、蓬勃的金融生態，以及聯通內地和全球的資本市場，是他們多元化配置資產的理想地點。
陳茂波又到訪智庫機構巴黎亞洲中心，與多名理事會面。該中心聚焦研究地緣政治戰略、國際關係與治理、經濟及社會發展動態，是法國專注於亞洲戰略及地緣政治分析領域的重要機構之一。
陳茂波分享了香港最新的經濟和社會情況，以及未來發展的方向和重點領域，並與協會理事就國際經貿形勢與中國發展交換意見。歡迎巴黎亞洲中心與香港進行更多不同面向的交流，包括組織代表團訪問香港，加強兩地深度的相互了解，促進兩地金融和工商界探索更多合作共贏的機會。
陳茂波今日將繼續在巴黎的訪問行程，出席「不為恐怖行為供資」部長級會議。他還將訪問比利時布魯塞爾和瑞士蘇黎世，介紹和推廣香港國際金融中心的新發展和新機遇。他將在5月23日返抵本港。
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