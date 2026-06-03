社區客廳擬擴展多三區　孫玉菡：談恆常化言之尚早

政府自2023年底起推出社區客廳試行計劃，旨在為劏房戶提供額外生活空間及擴闊人際網絡。立法會今日（3日）舉行大會，九龍西議員鄭泳舜質詢勞福局，冀檢討計劃成效以及擴展服務範圍。勞工及福利局局長孫玉菡表示政府今年將增設至少5個社區客廳，並推政商民合作，將持續觀察情況考慮是否增加服務對象及擴闊服務區域。



2026年2月9日西營盤社區客廳開幕典禮（政府新聞處）

議員促社區客廳恆常化 孫玉菡：言之過早

現行客廳計劃由商界提供場地及由關愛基金提供資金，目前營運期為3年。不少議員關心政府會否考慮將計劃恆常化，且將服務擴展至劏房戶以外的服務對象。民建聯主席、新界東北議員陳克勤提出，目前試行社區客廳分佈不平均並集中於九龍區，忽略其他同樣有劏房戶的舊區如沙田、屯門等。

孫玉菡表示，現時由於主要以政商民合作形式推行計劃，因此談恆常化尚言之過早，需要與捐助者洽商，並視情況是否擴展服務至其他有需要人士。他又指，現時部分社區客廳營運期已經再延長3年，希望能令服務具有更良好的延續性。

勞工及福利局局長孫玉菡。（資源圖片）

孫玉菡：荃灣、葵涌、觀塘將設社區客廳

九龍東議員張培剛提出，由於近年政府打擊公屋濫用，富戶標準被進一步提升，日後公屋或會有更多基層居民，故促勞福局於公屋規劃中增設社區客廳服務。孫玉菡回應指，公屋現有社福服務及設施完善，如有青少年及長者服務中心，因此社區客廳主要針對劏房戶而設，不會考慮納入公屋規劃中。

孫玉菡回應質詢時指，即將推出的新社區客廳會設於荃灣、葵涌等地區；亦正於相關部門商討將服務範圍擴展至觀塘區，如有撥款資助便會加以實行。

力推政商民合作 孫玉菡籲商界多多益善

選委界議員何君堯提出，現行計劃由私人機構騰出空間及提供資助，因此或較難以推行恆常化，可考慮融入至社區中心；新界東南議員方國珊亦提議善用其他政府空間與社區客廳作合併。孫玉菡回應時多次強調，政府希望推行政商民合作，由商界提供場地資助為佳。至於被問到目前計劃提到商界是否只可提供非現金資助，孫玉菡呼籲商界「多多益善」 ，並樂於接受資助以幫助更多有需要人士。