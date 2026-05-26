01消息：網約車首階段擬發牌1萬個　今天向立法會交文件稍後刊憲

網約車合法化最快今年第四季推行，至今未公布發牌量。《香港01》獲悉，網約車發牌擬定為上限1.3萬個，首階段先發1萬個牌，政府最快今天（26日）向立法會提交文件，諮詢議員意見，稍後刊憲。據了解，當局認為發牌量可照顧到市民乘車需求，令乘車體驗大致不變，同時已考慮到道路承載能力。



網約車。（資料圖片）

車輛許可證擬約1500元 駕駛許可證擬約400元

《香港01》獲悉，條例將訂明網約車服務牌照、車輛許可證及駕駛許可證的費用，以收回成本。其中，車輛許可證費用擬訂為約1500元，為期不超過一年；駕駛許可證費用擬訂為約400元。

特首李家超上周出席行政會議前被問到網約車發牌上限是否1.5萬個、會否擔心有人趁機加價，為規管帶來負面影響，他表示，去年十月已經提出網約車規管框架和制定主體法例，堵塞法律空白，運輸及物流局正全面聽取網約車平台、的士業界、社會人士意見，會以實際數據為基礎審慎制定方案。他表示，在首階段的網約車總量管控上，政府會平衡以下因素。

（一）考慮市民乘車需求，令市民乘車體驗大致不變

（二）考慮香港獨特性，包括道路承載能力、九成市民使用公共交通工具出行

（三）建立機制監察市場實際營業情況及數據，動態評估及檢視。

陳恒鑌。（黃寶瑩攝）

陳恒鑌倡起步階段發牌7000至8000個

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌早前表示，發牌數量過多可能會令行業「內捲」，但太少又會令市民叫車難。他建議起步階段發牌7000至8000個作為起點，觀察司機上線及運力再調整，總量限制不應多於1.8萬輛的士。

2026年5月20日，立法會舉行大會會議。圖為選委界議員何敬康。（立法會）

何敬康：發牌量較自己提出的少 重點向活躍司機發牌

早前建議發牌1.5萬個的新民黨立法會議員何敬康今接受《香港01》訪問時表示，發牌量相對較自己提出的略少，但「爭唔得遠」，相信政府表明動態調整發牌量後，日後會精準針對運力調整發牌量調整，最重要是政府收集數據後，了解活躍司機的人數，「若果領牌後不駕車，運力下降大家不想見到」，故此網約車成功的大前題是精準發牌制度，若不精準分配，變成運力極端混亂。他估計，網約車規管推出初期，前期運力可能要的士填補。

推動的士發展聯會副主席吳錦華（資料圖片）

的士業界認為發一萬個牌太多

推動的士業發展聯會副主席吳錦華今向《香港01》表示，發一萬個網約車牌業界認為是「多得滯」，不過既然政府已決定，唯有希望網約車保險、一人一車方面收緊規定，「唔好咁寬鬆」，平衡的士業界的利益，同時加重非法白牌車刑罰。