立法會議員暑假訪京　李慧琼：唔會用暑假呢個字　大家望議員忙碌

立法會議員暑假首次全體訪京一周，今年7月19日至25日成行。期間，拜訪中央港澳辦，考察新質生產力產業，交流五年規劃等。立法會主席李慧琼今天（2日）表示一直思考如何進一步更好掌握國家發展及十五五規劃，故決定七月不用召開立法會會議時，展開國家事務考察，「唔會用暑假呢個字，停止立法會會議，肯定好多議員會落區」，此行為了香港未來發展更好對接，亦令議員裝備好自己。



2026年6月2日，立法會主席李慧琼與傳媒茶聚。（潘耀昇攝）

立法會議員暑假訪京 李慧琼：唔會用暑假呢個字

李慧琼出席傳媒茶聚時，被問到今次七月暑假訪京是中央邀請還是立法會提出，她說一直思考如何進一步更好掌握國家發展、十五五規劃，故趁七月立法會不用開大會時，到北京考察國家事務，更好對接香港未來發展，且裝備自己。

七月肯定會落區，唔會用暑假呢個字，停止立法會會議，肯定好多議員會落區。 李慧琼

2026年6月2日，立法會主席李慧琼與傳媒茶聚。（潘耀昇攝）

今次立法會議員訪京，預料將規定「閉環」，活動完結後也要回酒店，不容私下外出。李慧琼解釋，到北京考察是嚴肅的事情，對國家研修活動「我一定有要求」。

同傳媒日日都可以溝通，唔使等到北京，唔使覺得議員去北京減少溝通，日日都可以做 李慧琼

議會每月舉行學習會 李慧琼：一個月學兩個鐘係咪多？自己諗下

除了首次全體立法會議員訪京，今屆議會每月舉行學習研討會、調研，要求議員出席。被問到有意見擔心流於形式化，李慧琼認為議員出席分享會，有助提升自己，「每月學習，一個月兩個鐘係咪好多呢？」

我以前做會計嗰陣，CPD（會計持續專業發展）時數要求都好嚴格。一個月學兩個鐘係咪多呢？自己諗下，聽下分享會對自己提升有作用，係多、係少自己判斷下。 李慧琼

2026年6月2日，立法會主席李慧琼與傳媒茶聚。（潘耀昇攝）

李慧琼：大家希望見到議員好忙

李慧琼笑言，相信大家希望見到議員好忙。她又分享新議會上任五個月， 90位議員均已開設地區或業界辦事處，共222間。立法會公共申訴辦事處接獲781宗個案，當中有239宗是投訴，另外453宗是市民表達的意見或建議。議員就香港五年規劃舉行近100場諮詢會，會見不同界別人士約4000人次，匯集了6個專題近600份意見書，聚焦6個專題包括經濟金融和貿易、產業發展和創新科技、土地房屋及北部都會區、區域合作發展、民生及社會發展，以及文體旅協同發展與綠色生活。

2026年6月2日，立法會主席李慧琼與傳媒茶聚。（潘耀昇攝）

截止5月底，新議會在北部都會區考察2次，其他事務委員會考察7次。此外，立法會通過了3項法案，審議了44項「先訂立，後審議」／「先審議，後訂立」的附屬法例；財委會共審批了超過575億元的承擔額，包括向受中東戰爭令油價急升影響的行業，提供柴油補貼18億元、加強專協助中小企開拓境外市場的BUD專項基金16.3億元、向洪水橋產業園公司注資100億元。