議員來稿．方國珊｜公眾街市走向現代化市集的未來路

來稿作者：方國珊議員



面對網購普及與「北上買餸」的雙重夾擊，香港90多個公眾街市正站在存亡的十字路口。食環署數據顯示，全港街市空置率持續高企，部分更淪為「十室九空」。與其讓這些公共資源在舊有模式下慢性凋零，不如進行一場「先立後破」的結構性改革——告別「人人有檔開」的福利思維，轉向區域化、專業化的市場經營。



作者方國珊是第八屆立法會地方選區（新界東南）議員。（資料圖片）

網購北上夾擊

應摒棄僵化模式

傳統街市正面臨硬件老化與營運邏輯滯後的雙重困境。消費模式劇變下，網購生鮮直送與港人北上消費常態化，大幅分流日常客流，零售業總銷貨值連年下跌，若不轉型恐遭邊緣化。更深層的挑戰在於歷史包袱：現行制度導致租金長期偏低，滋生「低競爭、低效率」生態；一人一檔的散戶模式，既難抗衡連鎖超市的規模優勢，亦因缺乏統一規劃，致使購物環境雜亂、體驗欠佳。破局需兼顧硬件升級與營運革新，在租金機制、商戶協作及消費場景上重構競爭力，方能在時代變遷中尋得生機。

香港公眾街市改革亟須突破「碎片化」困局，轉向區域化整合策略。政府應摒棄傳統「一邨一市」的僵化模式，依據人口結構與市場需求，戰略性佈局區域性大型綜合街市，透過規模效應匯聚客流、降低營運成本，並豐富商品種類。同時，須果斷對空置率高、區域重疊的街市實施「止血」，靈活轉型為青年創業基地、社區活動中心或物流樞紐，釋放土地資源潛力。此改革路徑不僅優化商業生態，更推動公共空間從單一賣菜功能向多元社區服務躍升，實現社會效益與經濟效益雙贏。

引入市場機制

專業人做專業事

為打破食環署「管不好又放不下」的困局，關鍵在於引入市場機制推動營運變革。例如在將軍澳67區的公營街市，可參考領展模式——其憑藉專業管理、統一推廣及靈活租務盤活屋邨街市。公營街市雖無需完全私有化，但可透過「設計-建造-營運」（DBO）模式整體承包予專業營運商，實現「專業人做專業事」。

同時需設立退場機制，明確政府街市僅扮演「補底」角色，僅在市場空白區介入；待私人市場成熟後，政府應及時退出，將資源轉向更迫切領域，避免與民爭利。以日出康城為例，該區約有十萬人口，卻至今沒有一間公營街市，情況極不合理。

打破租金枷鎖

建設現代化市集

針對街市改革，建議遵循「先立後破、試點先行」原則，避免「一刀切」。一方面，選取新發展的街市作為「試驗田」，率先引入私人承包制與區域化設計，探索建立可複製的新模式；另一方面，對現有街市實施分類優化：硬件條件尚可的重點強化環境衛生管理，提升基礎體驗；位置優越但營運乏力的，則嘗試引入青年創業攤位或特色主題市集，注入新鮮活力。透過「新場試點破局、舊場分類提質」的路徑，穩步推進街市轉型，既確保改革風險可控，又為不同類型街市找到適配升級方案。

作為一位在街市長大的議員，我希望公眾街市的未來，不應是政府用公帑補貼的低效模式，而必須轉型為具競爭力、有特色、能真正服務社區的現代化市集。政府需要拿出政治勇氣，打破歷史遺留的租金枷鎖與福利思維，讓街市在市場規則與公共服務之間找到新的平衡點。

作者方國珊是第八屆立法會地方選區（新界東南）議員，工程師。



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