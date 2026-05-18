半數公眾街市出租率未達標　赤柱小賣亭租戶清零　招意向書研轉型

街市舖位空置情況引發關注，食物環境衞生署早前回覆立法會特別財委會議員書面問題，披露各公眾街市（包括熟食市場，下同）出租情況，2025年95個公眾街市攤檔空置率達17.8%。有48個公眾街市出租率未及85%的達標水平，並有44個街市出租率按年下跌，當中前身為赤柱街市的赤柱海濱小賣亭租戶「清零」，空置率達100%。



截至2025年年底，全港95個公眾街市合計提供13,176個檔位，截至去年底空置檔位錄2,349個，空置率達17.8%。18區比較，元朗區公眾街市攤檔空置率達37.2%最高，其次是東區、油尖旺，空置率均約為25%。至於街市攤檔空置較低的地區則包括北區、沙田、屯門，均低於10%。

具體比較各公眾街市空置情況，赤柱海濱小賣亭租戶去年全數遷出，空置率升至100%並且為全港最高。小賣亭前身是赤柱街市，原設有20個攤檔，隨着營商環境轉變及其他因素影響，近年小賣亭租戶數目減少，至去年所有長期租戶均已遷出。不過該小賣亭位處泳灘，並非市民日常採購生鮮食材的地方，因此不能反映一般街市情況。

食環署早前亦邀請市場就場地未來營運提交意向書，並認為可以改變場地經營模式，如引入單一營運者、設寵物友善休憩區等，以吸引市民和旅客到訪。

赤柱海濱小賣亭租戶全數遷出。（資料圖片）

元朗區同益街市截至去年年底錄得63%空置率，「吉舖」達255個是全港公眾街市中最多。同益街市為區內大型公眾街市，過往曾因滲漏問題或其他原因而要凍結部份攤檔，即將攤檔撥留作政府部門使用、用作配合維修或改善工程等用途。而最新統計顯示，該街市2025年255個空置攤檔均為已凍結攤檔。

元朗區同益街市截至去年年底錄得63%空置率。（資料圖片）

半數公眾街市出租率未達標

食環署為街市攤檔出租率定下85%目標，去年95個公眾街市中有48個不達標，即達標街市少於半數。數據亦顯示，去年有44個公眾街市出租率按年下跌、28個出租率不變、23個出租率上升。

食環署現時於54個公眾街市設有人流統計系統，去年最旺場街市為深水埗北河街街市，以及荃灣楊屋道街市，日均人流量分別都超過3萬。