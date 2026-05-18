鰂魚涌街市逾半丟空　區議員倡免租引入自提點　辦「海味月」吸客

位於鰂魚涌市政大廈、啟用至今已逾35年的鰂魚涌街市，近年面臨人流稀疏、攤檔丟空嚴重困境。東區區議員李清霞近日建議食物環境衞生署（食環署）短期出租空置攤檔，以免租或半租形式引入網購自提點及自提櫃，以「地盡其用」並為街市重塑商機。



鰂魚涌街市全場94個攤檔中，目前僅有40個成功租出，空置率高達57%。（Google地圖截圖）

濕貨攤檔空置率最嚴重

根據東區區議員李清霞向區議會提交的文件，鰂魚涌街市全場94個攤檔中，目前僅有40個成功租出，空置率高達57%。在各類空置攤檔中，以濕貨攤檔最為嚴重，高達24檔；其次為乾貨、水果及服務行業，分別有9檔、5檔及2檔空置。

文件指，由於街市長期缺乏人流，現存的經營檔戶處境大受影響，個別商戶的日常收入甚至不足以繳付基本租金。

鰂魚涌街市全場94個攤檔中，目前僅有40個成功租出，空置率高達57%。（Google地圖截圖）

李清霞建議食環署精簡空置攤檔的招租程序，並推行多項短期試行措施，包括引入自提點或自提櫃，善用2樓現存的2個「服務行業」空置攤檔，以3至6個月的短期租約，並提供免租或半租優惠，吸引網購自提點或自提櫃營運商進駐。

李清霞又建議延長服務時間，放寬相關攤檔的營業限制，允許自提服務延長至晚上10時，以方便上班族落班後取件，並探討與街市商戶、熟食中心及回收設施進行聯乘合作。

最後是設立特色主題市集，利用其餘空置攤檔推出3至6個月的試業租約，舉辦如「海味月」、「盆栽月」等主題活動，或簡化民間申請，在街市舉辦周末市集及節日推廣，藉此吸引市民及遊客。

鰂魚涌街市全場94個攤檔中，目前僅有40個成功租出，空置率高達57%。（Google地圖截圖）

對於議員的活化建議，食環署回應指，東區環境衞生辦事處目前管理轄下9個公眾街市及熟食市場，整體出租率為72%。對於個別街市出租率偏低的情況，署方解釋主要由於部分攤檔受到工程安排影響而無法出租，另有部分攤檔則必須預留，以安置未來受到「街市現代化計劃」影響而需要搬遷的其他街市檔戶，因此現階段停止推出作公開競投。

食環署：一向有定期檢視區內公眾街市營運環境 並已制定改善方案

食環署強調，一向有定期檢視區內公眾街市的營運環境，並已制定相關改善方案，包括將長期未能出租的攤檔以較優惠的底價進行公開競投、合併空置攤檔以加大經營面積，以及適當調整可售賣的貨品類別，以提升出租率並切合市民需求。