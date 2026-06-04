三公眾街市擬外判營運　田北辰憂壟斷令市民受苦　倡設街市管理局

立法會食物安全及環境衛生事務委員會下周二（9日）討論政府擬第三季邀請市場提交意向書，為公眾街市引入整體承租的營運模式，即將落成的天水圍、將軍澳第67區和古洞北的公眾街市率先引入。立法會前議員田北辰質疑有關做法，認為公眾街市應由政府營運，否則會令市民「受苦」。有現任議員則表示，街市營運方式確實需要改變，政府做法恰當，不過應引入規範條例以防止壟斷情況。



前立法會議員及港區人大代表田北辰（廖雁雄攝）

田北辰：應結合有效市場與有為政府

對於政府擬對公眾街市引入整體承租的革新管理方式，前立法會議員、實政圓桌召集人田北辰表示「有好大保留」。他認為此做法容易導致市場壟斷，而街市作為基層的糧食供應鏈，更加應該交由政府營運而非外判商，否則在缺乏競爭狀況下街市貨物價格或會維持高位，最終令市民受苦。

田北辰又指，由政府營運街市可以確保與檔販沒有利益關係並維持競爭，從而吸引人流及提供更多選擇。他認為，最直接的方法是成立「街市管理局」，並由可以顧及公共利益的專業人士作策劃與營運，以防止壟斷。

田北辰表示，國家「十五五」規劃強調「人民至上」和發揮「有效市場」與「有為政府」相結合，所以政府更不應該將市場管理的責任外判，應承擔主導角色並「建立制度」。

立法會九龍中議員楊永杰（資源圖片）

街市出租率低 楊永杰：「管辦分離」非撒手不理

立法會食物安全及環境衞生事務委員會副主席、九龍中議員楊永杰指，目前街市出租率越來越低，空置率越來越高，需要思考方法去突破。他認同當局做法，強調需要借助市場力量去營運街市。對於有意見擔心可能會導致壟斷情況，他指，即使政府將街市外判出去，只是「管辦分離」，不代表政府撒手不理。

立法會選委界議員陳凱欣（資源圖片）

陳凱欣：街市運作「係時候要變」 增規範條例防壟斷

立法會食物安全及環境衞生事務委員會主席陳凱欣則表示，現今許多街市營運未如理想，退租率高、生意凋零，政府確實應該重新檢討是否應繼續由食環署做管理及市場營銷。因應現今網購盛行以及市民生活習慣轉變，陳凱欣表示，若不作出革新，街市市道會變得更差。

同時，陳凱欣指出，雖然政府目前的構想可以嘗試實行，但亦不應一次過作出全面改變，若整體承租方式不如理想，會直接影響過萬檔攤販及居民。她強調，轉變營運模式不代表放棄管理，政府可以先選擇小部分新區街市做試驗，在承租時引入規範條例，以避免壟斷情況。她續表示，政府在考慮革新管理模式的同時應抱「開放思想」去摸索，指新做法「未嘗不可」。